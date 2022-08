Co z ujęciami wody pitnej z Odry? Wyniki badań Sanepidu optymistyczne

Autor: PAP (op. AT)

Data: 16-08-2022, 18:18

Sanepid przebadał próbki z 20 ujęć wody pitnej w pobliżu Odry; nie stwierdzono nieprawidłowości - przekazało we wtorek biuro prasowe wojewody zachodniopomorskiego.

Co z ujęciami wody pitnej z Odry? fot. PAP

Co z ujęciami wody pitnej z Odry?

"Pobrano 35 próbek wody z 20 ujęć (19 głębinowych oraz jednego powierzchniowego). Otrzymane dotychczas wyniki badań wody nie wykazały nieprawidłowości, to jest zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na jakość wody do spożycia" - przekazało we wtorek centrum prasowe wojewody zachodniopomorskiego. Jak dodano, chodzi o ujęcia wody pitnej znajdujące się w pobliżu Odry.

Od czwartku 11 sierpnia do poniedziałku 15 sierpnia z takich ujęć pobrano 111 próbek wody do badań. Na wtorek do badań zaplanowano 15 ujęć głębinowych i jedno powierzchniowe - jezioro Miedwie, z którego dostarczana jest większość wody dla Szczecina.

Zatrucie Odry. Jak sytuacja na bałtyckich kąpieliskach?

Zanieczyszczeń mogących powodować pogorszenie jakości wody nie stwierdzono także na żadnym kąpielisku morskim w gminach Dziwnów, Międzyzdroje i Świnoujście.

"Przeprowadzono także 26 kontroli lub wizytacji w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Sprawdzono siedem miejsc wyznaczonych lub zwyczajowo wykorzystywanych do sprzedaży - nie stwierdzono niezarejestrowanej sprzedaży ryb. Ponadto skontrolowano dwa sklepy i 17 punktów gastronomicznych - nie stwierdzono nieprawidłowości" - podano.