Co zawiera Plecak Navala? Były żołnierz GROM nawiązał współpracę z Hemp Health

Zarząd Hemp Health S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował o zawarciu umowy o współpracy z Navalem - byłym żołnierzem Jednostki Wojskowej GROM. Efektem współpracy jest m.in. Plecak Navala. Co wchodzi w jego skład?

Autor: AT

Data: 27-05-2022, 13:52

Co zawiera i ile kosztuje Plecak Navala? fot. navalpolska.pl

Hemp Health współpracuje z byłym operatorem GROM

Zarząd Hemp_Health S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował o zawarciu umowy o współpracy z Navalem - byłym żołnierzem Jednostki Wojskowej GROM.

Umowa przewiduje udostępnienie przez Navala: 1) swojej marki osobistej (wizerunku) na potrzeby sprzedaży przez spółkę plecaka ewakuacyjnego ("Plecak Navala" lub "Plecak"), 2) swojej wiedzy i know-how na potrzeby konfigurowania zawartości Plecaka, 3) swoich kanałów społecznościowych na potrzeby promocji Plecaka oraz dodatkowo 4) wspieranie przez Navala sprzedaży Plecaka, w szczególności poprzez dedykowane działania marketingowe.

Kim jest Naval?

Naval to były żołnierz w JW GROM, który po zakończeniu kariery przekłada na grunt cywilny swoje doświadczenie związane z bezpieczeństwem osób cywilnych, instytucji oraz strategicznych miejsc w kraju i na świecie.

Przez czternaście lat Naval służył jako operator w zespole bojowym.Uczestniczył w misjach zagranicznych biorąc udział w działaniach bojowych na wodach Zatoki Perskiej, Iraku i w Afganistanie.

Zanim przeszedł selekcję do GROM-u, byłem żołnierzem 1 Pułku Specjalnego, służyłem w Libanie w misji pokojowej ONZ. Za swoją służbę był wielokrotnie odznaczany, w tym najwyższymi odznaczeniami wojskowymi, jakie można otrzymać w Polsce za czyny bojowe poza granicami kraju m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, przyznawanym wybitnie zasłużonym w bojach i Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, przyznawanym za czyn wybitnego męstwa połączony z narażeniem życia, a także Złotą Odznakę GROM-u, która dla żołnierzy JW GROM jest najwyższym zaszczytem.

Z czego składa się Plecak ewakuacyjny Navala?

Plecak ewakuacyjny zestawiony jest zgodnie z osobistymi wskazówkami Navala i został wyposażony tylko w niezbędne elementy, mające pomóc dorosłej osobie (bez rozróżnienia na płeć) w sprawnej ewakuacji lub w czasie oczekiwania na nadejście pomocy.

Dodatkową atrakcją oferowaną w zestawie z plecakiem będzie jedna z książek Navala z jego osobistym autografem.

W plecaku znajdują się m.in. artykuły pierwszej pomocy, ogrzewacze, racje żywnościowe Seven Oceans (szerzej pisaliśmy o nich w tekście Racje żywnościowe Seven Oceans biją rekordy sprzedaży w Polsce. Na czym polega ich fenomen?) oświetlenie, ubrania ochronne oraz akcesoria. Pełna lista dostępna jest na stronie plecaknavala.pl

Jaka jest cena Plecaka Navala?

Cena Plecaka Navala na oficjalnej stronie plecaknavala.pl to 2599 zł. Cena plecaka zawiera koszty dostawy.

Jak Hemp Health będzie współpracować z Navalem?

Zgodnie z umową, do obowiązków Hemp_Health należy przygotowanie oferty produktowej, czyli skonfigurowanie zawartości Plecaka Navala, dystrybucja i bieżąca obsługa detaliczna i hurtowa sprzedaży Plecaka w Polsce i za granicą - w tym na stronie www.HHSA.eu - oraz promocja i marketing Plecaka oraz obsługa domeny www.PlecakNavala.pl.

www.HHSA.eu, to nowo uruchomiona platforma B2B należąca do Hemp_Health S.A., na której można zamówić pakiety żywnościowe i higieniczne, produkty konopne (także pod marką własną klienta), produkty medyczne, produkty FMCG oraz inne produkty oferowane przez partnerów Hemp_Health. Oferta platformy kierowana jest do klienta biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem agend i agencji obsługujących zamówienia federalne USA, NATO, US Army oraz kilkudziesięciu agend ONZ.

Czym zajmuje się firma Hemp Health?

Hemp&Health jest notowana na giełdzie na rynku NewConnect jako HEMP z tickerem HMP. Strategia rozwoju Spółki opiera się na założeniu prowadzenia równocześnie działalności w dwóch uzupełniających się obszarach, to jest na szeroko rozumianym wykorzystaniu konopi przemysłowych i medycznych („HEMP”) oraz na oferowaniu produktów, usług oraz unikalnych technologii medycznych („HEALTH”). HEMP Dystrybucja CBD i THC Spółka zamierza zostać liderem rynku europejskiego w zakresie dystrybucji kwiatów konopi, izolatów oraz destylatów zawierających wysokoprocentowe stężenie CBD, THC oraz innych kanabinoidów. Działalność prowadzona będzie każdorazowo na podstawie właściwych pozwoleń...