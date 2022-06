Co zdrożało w ciągu ostatnich czterech miesięcy?

Inflacja cały czas rośnie, a wraz z nią ceny żywności. Według wstępnego odczytu inflacji za maj, w porównaniu do poprzedniego roku ceny produktów spożywczych są już wyższe o 13,5% – informuje Kamil Łuczkowski, ekonomista, Bank Pekao SA.

Od kilku miesięcy w Polsce rośnie inflacja.

Są już wstępne dane za maj – według szybkiego szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem w ub. roku wzrosły o 13,9% (wskaźnik cen 113,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).

Inflacja bazowa przyspieszyła

Kamil Łuczkowski, Ekonomista, Departament Analiz Makroekonomicznych, Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Bank Pekao SA tłumaczy, że według szacunków Banku Pekao SA inflacja bazowa przyspieszyła do ok. 8,5% r/r z 7,7% w poprzednim miesiącu, będąc w maju głównym motorem wzrostu całej inflacji CPI.

Ciężko stwierdzić, czy największe wzrosty cen żywności mamy już za sobą, ponieważ sporo w majowym odczycie mogły zamieszać ceny nowalijek czy owoców sezonowych – tłumaczy Kamil Łuczkowski.

– Jeżeli chodzi o czynniki niebazowe, to trzeba zwrócić uwagę na ceny żywności, które w maju dalej rosły (+1,3% m/m), ale już w nie tak dużym tempie jak w poprzednich dwóch miesiącach od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Ciężko stwierdzić, czy największe wzrosty cen żywności mamy już za sobą, ponieważ sporo w majowym odczycie mogły zamieszać ceny nowalijek czy owoców sezonowych, jak np. truskawki. Niemniej jednak, w porównaniu do poprzedniego roku ceny żywności są już wyższe o 13,5% r/r – tłumaczy ekonomista.

– Prognozujemy średnioroczną inflację w 2022 r. w wysokości 13-13,5% ze szczytem w sierpniu/wrześniu w przedziale 15,5-16%. Z zastrzeżeniem, że ryzyko skierowane jest w kierunku jeszcze wyższej inflacji – informuje Kamil Łuczkowski.

Rosną ceny paliw

– Ponownie najsilniej wzrastają ceny paliw. W maju płacimy za benzynę i olej napędowy o 35% więcej niż przed rokiem i ponad 5% więcej niż przed miesiącem. Gdy dojdzie do zapowiadanego porozumienia w ramach UE dotyczącego embarga na rosyjską ropę, ceny paliw mogą przesunąć nam zapowiadany szczyt inflacji z miesięcy letnich (obstawiamy sierpień) na późną jesień – informuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

– Dodatkowo jesteśmy na ostatniej prostej podpisywania nowych, półrocznych, kontraktów na dostawy gazu i energii dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Oznacza to, że tak jak w przypadku małego biznesu na początku roku, przedsiębiorcy przełożą wzrost kosztów na ceny produktów i świadczonych usług – tłumaczy.

W trudnej sytuacji są emeryci i renciści

Jak ma się inflacja do poziomu wynagrodzeń? Edward Korbel, ekspert ds. badań i komunikacji SW Research przeanalizował dane GUS od stycznia do kwietnia. W rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że realne zarobki w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad dziewięć osób rosną nieznacznie mocniej niż średnie ceny.

– Pomimo dużej inflacji wzrost wynagrodzeń jest od niej szybszy, co pozwala konsumentom utrzymać poziom życia, a nawet go poprawiać. W gorszej sytuacji są emeryci i renciści z pozarolniczego systemu, ponieważ ich uposażenia rosną poniżej tempa wzrostu cen. Przy czym w kolejnych miesiącach 2022 roku ta różnica maleje. W trudniejszej sytuacji są również emeryci i renciści z systemu dla rolników, gdzie nie dość, że ich środki maleją w stosunku do cen, to rozwarstwienie w ciągu roku jeszcze się zwiększa – mówi ekspert.

Co zdrożało w ciągu ostatnich czterech miesięcy?

– W kwietniu 2022 roku ceny rok do roku wzrosły o ponad 12% i mogą rosnąć nadal. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych rosną w tempie zbliżonym do ogólnego wskaźnika inflacji. Najbardziej drożeje transport, poprzez wzrost cen paliw oraz nośniki energii dla mieszkań. Wskaźnik ten jest prawie dwa razy wyższy niż dla inflacji ogółem i żywności – mówi ekspert z SW Research.

W najmniejszym stopniu zdrożała łączność, czyli połączenia telefoniczne, koszty internetu, a także odzież i obuwie, edukacja, napoje alkoholowe i tytoń oraz zdrowie – informuje Edward Korbel.

– Mimo, że ceny poszły w górę, badani przez CBOS Polacy wciąż dobrze oceniają swoją sytuację. – Jako dobry poziom życia oceniła w kwietniu ponad połowa badanych, a nie więcej niż 7% od stycznia do kwietnia oceniła jako zły. Obserwuje się niewielkie poczucie zagrożenia bezrobociem, ponieważ mówi tak około 1/5 badanych od lutego do kwietnia – tłumaczy ekspert.

– Jeśli inflacja będzie pozostawać wysoka, ale pensje będą rosły nie wolniej od niej, to dobre oceny własnej sytuacji jak i zakupy pozostać mogą na podobnym, wysokim poziomie – podsumowuje Edward Korbel.