Consafe Logistics będzie współpracować z Canpol

- Wyboru systemu dokonaliśmy bardzo rozważnie, nie żałując czasu na rozmowy, wizyty referencyjne i analizy – mówi Marek Woźnica, kierownik magazynu odpowiedzialny za inwestycję – Ostatecznie to Astro WMS najlepiej spełnił nasze dzisiejsze oczekiwanie a co więcej, strategia produktowa Consafe wpisuje się w naszą wizję logistyki magazynowej w przyszłości – dodaje.

Jednym z wymagań postawionych dostawcom było dostarczenie ustandaryzowanego rozwiązania, które oparte jest o najlepsze praktyki rynkowe i nie wymaga zaawansowanego programowania „pod klienta”. Krzysztof Kalisz, który po stronie Consafe odpowiadał za dobór odpowiedniego rozwiązania, opowiada jakie korzyści płyną z takiego podejścia:

- Szeroki standard konfiguracyjny Astro WMS® pozwala najpierw na bezproblemowe wdrożenie, a w przyszłości na szybką aktualizację do nowej wersji tak aby system się nie starzał. Chcemy, aby o ewentualnym „szyciu” pod klienta decydowały warte utrzymania elementy przewagi konkurencyjnej a nie np. przyzwyczajenia pracowników. Oczywiście mocno wspieramy klienta w całym procesie zarządzania zmianą, jaką niewątpliwie jest ustandaryzowanie procesów w nowym systemie.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się analiza przedwdrożeniowa a uruchomienie produkcyjne systemu planowane jest na drugi kwartał 2021.

Canpol, który w tym roku świętuje 30-lecie działalności, od początku obecności na rynku zaspokaja potrzeby najmłodszych i ich rodziców w ponad 50 krajach, dostarczając pełną gamę produktów w zakresie karmienia, opieki, pielęgnacji, zabawy i bezpieczeństwa.

Consafe Logistics jest wiodącym w Europie dostawcą rozwiązań informatycznych do zarządzania magazynem. Firma od ponad 40 lat dostarcza systemy do zarządzanie magazynem wdrażane przez najlepszych ekspertów IT i logistyki.