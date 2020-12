Copa-Cogeca: europejscy rolnicy sceptyczni ws. etykietowania produktów zwierzęcych

Europejscy hodowcy mają wątpliwości co do propozycji Komisji Europejskiej ws. etykietowania produktów zwierzęcych - wskazuje unijna organizacja Copa-Cogeca. Trzeba wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie, by KE wzięła pod uwagę głos rolników - dodaje.