Copa-Cogeca podsumowuje 2020 rok

Polska jako jeden z największych producentów rolniczych w Unii Europejskiej musi mieć swoją reprezentację w europejskich organizacjach rolniczych. Daje to, z jednej strony możliwość artykułowania naszych poglądów i stanowisk na forum unijnym, z drugiej pozwala na wymianę doświadczeń z organizacjami ze wszystkich państw będących członkami UE. Od 2006 r. jest to możliwe dzięki pomocy finansowej państwa, która opłaca dla rolników m.in. składki członkowskie, koszty tłumaczeń, przelotów czy utrzymania biura w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli. - Nasi eksperci pracują w Copa-Cogeca społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzeń. Jest to praca pro publico bono, będąca wyrazem naszej troski o przyszłość polskiego rolnictwa – mówi Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Praca merytoryczna w Copa-Cogeca odbywa się w grupach roboczych do których delegowani są krajowi eksperci. To na ich forum wypracowywane są stanowiska w najważniejszych sprawach rolnictwa europejskiego. W 2020 r. przedstawiciele Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wzięli udział w prawie 100 takich spotkaniach w 24 branżowych grupach roboczych Copa-Cogeca. Ale to także możliwość pracy wraz z ekspertami Komisji Europejskiej w branżowych Forach Dialogu Społecznego oraz Obserwatorium Rynku Wołowiny, Obserwatorium Rynku Mleka i Obserwatorium Rynku Owoców i Warzyw. – Obecność w Copa-Cogeca daje autentyczną możliwość wpływania na decyzje Brukseli oraz informacje z pierwszej ręki co Komisja Europejska zamierza robić. Jest to bardzo ważne zwłaszcza teraz kiedy ważą się losy Wspólnej Polityki Rolnej. To dzięki Copa-Cogeca mieliśmy w ostatnim czasie możliwość spotkania się m.in. z komisarzem Fransem Timmermansem oraz komisarz Mairead McGuinness, aby dyskutować o strategii „Od pola do Stołu” oraz strategii „Bioróżnorodności”. Wydawało się, że komisarze po raz pierwszy usłyszeli jak ogromne wątpliwości i obawy mają europejscy rolnicy wobec planów zazieleniania unijnej polityki rolnej. Mamy nadzieję, że ten dialog będzie kontynuowany – tłumaczy Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.