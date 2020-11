Coraz więcej Polaków segreguje i wie jak prawidłowo segregować odpady opakowaniowe

W porównaniu z poprzednimi latami zdecydowanie większy procent Polaków selektywnie zbiera w domu odpady opakowaniowe – wynika z badania przeprowadzonego dla Fundacji ProKarton przez Kantar. W tegorocznym badaniu deklaruje tak 77 proc. badanych, podczas gdy w 2019 roku było to 58 proc. respondentów. O 9 punktów procentowych wzrósł również poziom wiedzy na temat recyklingu kartonów po płynnej żywności, a ponad połowa badanych Polaków właściwie segreguje ten rodzaj opakowań do żółtego pojemnika, podczas gdy w zeszłym roku było to jedynie 28 proc.