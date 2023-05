Pandemia Covid-19 nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia w skali globalnej - ogłosiła w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), cytowana przez agencję Reutera. WHO zmieniła tym samym kategoryzację pandemii koronawirusa, która obowiązywała od stycznia 2020 roku.

Covid-19 nie stanowi zagrożenia dla zdrowia w skali globalnej, fot. shutterstock

Z wielką nadzieją ogłaszam, że Covid-19 przestał stanowić zagrożenie dla zdrowia w skali globalnej; koronawirus zmienił świat i zmienił nas; jeżeli wrócimy do tego, co było przed pandemią Covid-19 i nie wyciągniemy odpowiednich wniosków, zawiedziemy przyszłe pokolenia - oświadczył dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pozostaje ryzyko pojawienia się nowych wariantów

Szef WHO ostrzegł zarazem przed lekceważeniem Covid-19, podkreślając, że pandemia wciąż trwa i zagraża milionom ludzi na całym świecie. "Ten wirus nadal zabija i zmienia się. Pozostaje ryzyko pojawienia się nowych wariantów, które powodują gwałtowne przyrosty zachorowań i zgonów" - ostrzegł Ghebreyesus, cytowany na stronie internetowej ONZ.

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie 2019 roku w 12-milionowym Wuhan, stolicy chińskiej prowincji Hubei. W marcu 2020 roku pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła się m.in. na Europę i Amerykę Północną. Według danych ONZ z powodu Covid-19 zmarło dotąd na świecie ponad 6,9 mln osób.