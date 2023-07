CPK opublikował długoterminową koncepcję rozwoju lotniska, tzw. Master Plan zawierający plany rozbudowy węzła, który zintegruje ruch lotniczy, kolejowy i drogowy - poinformowała spółka we wtorek. Jak dodała, niebawem CPK przedstawi koncepcję architektoniczną terminala i dworca kolejowego.

"Przeszliśmy z fazy planowania do zaawansowanego projektowania. Na terenie inwestycji postępują szybko wykupy nieruchomości, w terenie odbywają się też rozbiórki i odwierty geologiczne" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany we wtorkowym komunikacie.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wyjaśniła, że Master Plan przedstawia etapy rozwoju lotniska CPK: od jego uruchomienia, planowanego w 2028 r., poprzez kolejne fazy, aż do 2060 r. - granicznej daty prognozy lotniczej dla rynku polskiego stworzonej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Podkreślono, że Master Plan jest zgodny z prognozami IATA, które powstały w trzech scenariuszach - niskim, bazowym i wysokim. "W scenariuszu bazowym poziom 40 mln pasażerów zostanie osiągnięty ok. 2035 r., co oznaczałoby konieczność rozbudowy infrastruktury. W 2060 r., przewiduje się możliwość obsługi na CPK prawie 65 mln pasażerów rocznie. Prognozowany ruch transferowy w początkowym okresie funkcjonowania lotniska ma stanowić około 40 proc. i wzrosnąć w długim okresie do poziomu 45 - 50 proc." - wyliczono.

W komunikacie przypomniano, że w czerwcu 2023 roku zatwierdzony został Plan Generalny, czyli dokument wymagany w Ustawie Prawo Lotnicze do uzyskania zgód i akceptacji na szczeblach administracji państwowej do budowy nowego lotniska. Wyjaśniono, że Plan Generalny to uzupełnienie Master Planu, który zawiera wytyczne dla projektantów i wykonawców na temat lotniska oraz węzła kolejowego i drogowego: od wizji i celów strategicznych poprzez analizowane w trakcie prac planistycznych warianty, szczegóły lokalizacji i koncepcję zrównoważonego rozwoju aż po rozwiązania dotyczące układu lotniska, etapowania budowy, strefy operacyjnej, terminalu pasażerskiego, dworca kolejowego, Airport City, strefy cargo, bazy utrzymania samolotów, infrastruktury wojskowej i general aviation.

Spółka CPK dodała, że możliwa będzie modułowa rozbudowa terminala, płyt postojowych i pozostałej infrastruktury tak, by zapewnić efektywną pracę całego hubu.

"W chwili otwarcia lotnisko CPK będzie dysponowało dwiema równoległymi drogami startowymi o długości 3800 metrów każda, oddzielonymi 2500-metrową przestrzenią (tzw. midfield,) na której zlokalizowana zostanie (...), m.in. terminal pasażerski z węzłem multimodalnym obejmującym dworzec kolejowy, płyty postojowe i odlodzeniowe, wieża kontroli ruchu lotniczego. Rezerwa pod trzecią droga startową, która może być potrzebna w kolejnej fazie rozwoju lotniska, znajduje się na południe od dwóch obecnie projektowanych" - podano w komunikacie.

Poinformowano również, że po północnej stronie terminala powstanie dworzec kolejowy z sześcioma podziemnymi peronami obsługujący połączenia dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. Wyjaśniono, że dworzec kolejowy CPK stanowić będzie środek węzła kolejowego łączącego Centralny Port Komunikacyjny z liniami m.in. w stronę Warszawy, Łodzi i Wrocławia, Poznania, Krakowa i Katowic, Trójmiasta i Rzeszowa.

Spółka CPK wskazała również, że wyniki prognoz Pasażerskiego Modelu Transportowego (PMT) wskazują, że docelowo około 40 proc. pasażerów będzie dojeżdżało do lotniska koleją, około 50 proc. skorzysta z samochodów i taksówek, a pozostali z autobusów i innych środków transportu. W dłuższej perspektywie czasowej planowane jest również przedłużenie linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) od Grodziska Mazowieckiego do terminala pasażerskiego CPK.

Spółka poinformowała też, że w obrębie lotniska powstaną dwa dodatkowe przystanki kolejowe, obsługiwane przez pociągi regionalne. Przystanek CPK Wschód umożliwi dojazd do Airport City, (czyli obiektów hotelowych, biurowych, konferencyjnych i administracyjnych). Z kolei CPK Zachód obsłuży m.in. strefę cargo (dla ładunków frachtowych w zachodniej części węzła dodatkowo powstanie stacja CPK Towarowa).

Master Plan uwzględnia również połączenia lotniska z rozbudowaną Autostradą A2, drogą krajową nr 50 (DK50) oraz planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

Spółka CPK poinformowała także, że niebawem przedstawi koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego i dworca kolejowego, "nad którymi od listopada ubiegłego roku pracuje zespół projektowy z udziałem master architekta, pod przewodnictwem brytyjskiego biura Foster+Partners".

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.