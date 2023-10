Polskie biuro architektoniczne JSK Architekci zaprojektuje wieżę kontroli ruchu lotniczego Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował PAP rzecznik spółki Konrad Majszyk. Jak dodał, będzie to najwyższy tego typu budynek w Polsce; maksymalna wysokość wieży CPK to 105 metrów.

Jak przypomniał rzecznik spółki, w przetargu na projekt wieży uczestniczyło dziewięć firm i cztery konsorcja projektowe, z którymi spółka CPK pod koniec ubiegłego roku podpisała umowę ramową na projektowanie obiektów wspierających lotnisko (Support Infrastructure Engineering - SIE).

"Wybraliśmy doświadczonego polskiego projektanta, którego dotychczasowe realizacje powinny gwarantować wysoką jakość. JSK Architekci to biuro architektoniczne, które w swoim portfolio ma m.in. projekty Terminala 2 lotniska w Gdańsku, terminala lotniska we Wrocławiu i pirsu zachodniego Terminala 1 lotniska w Monachium, który jest właśnie w trakcie rozbudowy" - przekazał Majszyk.

Dodał, że architekci z tej firmy przygotowali również wcześniej projekty stadionów: Narodowego i Legii (oba w Warszawie) oraz Miejskiego we Wrocławiu. "Mamy nadzieję, że JSK Architekci zaproponują pomysł na wieżę kontroli ruchu lotniczego, która stanie się wizytówką CPK" - podkreślił rzecznik spółki.

Majszyk przekazał, że w ramach umowy ramowej - oprócz wieży kontroli ruchu lotniczego - w najbliższym sąsiedztwie terminala zaprojektowane zostaną m.in. centrum operacyjne lotniska, biura służb lotniskowych oraz budynki: służb ratowniczo-gaśniczych, utrzymania i zarządzania lotniskiem.

Według założeń master planu lotniska CPK, wieża kontroli lotów będzie miała salę operacyjną kontrolerów na wysokości ok. 90 metrów nad płytą lotniska. Jak wynika z założeń projektowych, maksymalna wysokość wieży CPK to 105 metrów. Zostanie ona precyzyjnie określona po przeprowadzeniu analiz widoczności - w pierwszej fazie projektowania.

Dotychczas najwyższym tego typu obiektem w Polsce jest oddana do użytku w 2019 r. 46-metrowa wieża na lotnisku Katowice Airport w Pyrzowicach. Niewiele mniej - ok. 45 metrów - ma wieża na lotnisku w Krakowie.

"Firma JSK przygotuje projekt wieży, a także uzyska niezbędne zgody i pozwolenia budowlane. Zakres zamówienia obejmie również inne usługi związane z projektowaniem np. doradztwo w trakcie postępowań na roboty budowlane. Jak wynika z harmonogramu, wizualizacji obiektu możemy spodziewać się w pierwszym kwartale 2024 r. Wartość kontraktu to 15,5 mln zł netto" - przekazał Majszyk.

Spółka CPK dysponuje gotowym projektem koncepcyjnym terminala i dworca kolejowego CPK. "Projekt budowlany dla tych elementów lotniska jest w opracowaniu i powinien być gotowy na przełomie roku. Za dokumentację odpowiada pracownia Foster + Partners, która ma doświadczenie w projektowaniu hubów m.in. w Pekinie, Hongkongu i Dausze" - wskazał rzecznik spółki. Dodał, że trwają również inne prace projektowe, np. libańsko-amerykańskie konsorcjum Dar finalizuje prace nad projektem dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.