Credit Agricole: Inflacja w styczniu wzrosła do 2,6 proc.

W publikacji zwrócono uwagę, że w poniedziałek poznamy dane na temat polskiego bilansu płatniczego w grudniu ub.r. Ekonomiści oczekują zmniejszenia salda na rachunku obrotów bieżących do 485 mln euro wobec 1 mld 725 mln euro w listopadzie ub.r.. Ma to być wynikiem przede wszystkim niższego salda obrotów towarowych.

"Prognozujemy, że dynamika eksportu wzrosła z 9,5 proc. r/r w listopadzie do 15,6 proc. w grudniu, a tempo wzrostu importu zwiększyło się z 5,3 proc. r/r do 13,0 proc." - czytamy w raporcie.

Zdaniem przedstawicieli banku Credit Agricole, w kierunku wzrostu obu dynamik w grudniu oddziaływała korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Według nich dane o bilansie płatniczym będą neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

"Dzisiaj opublikowane zostaną dane o styczniowej inflacji w Polsce, która zwiększyła się naszym zdaniem do 2,6 proc. r/r wobec 2,4 proc. w grudniu" - napisano w raporcie.

W opinii ekonomistów Credit Agricole, do zwiększenia wskaźnika inflacji przyczyniła się wyższa dynamika paliw i innych nośników energii (efekt podwyżki cen prądu), podczas gdy tempo wzrostu cen żywności i inflacja bazowa nie zmieniły się w porównaniu do grudnia.

"Nasza prognoza kształtuje się powyżej konsensusu rynkowego (2,4 proc.), a tym samym jej materializacja będzie oddziaływała w kierunku umocnienia złotego i wzrostu rentowności polskich obligacji" - oceniono.

W środę poznamy styczniowe dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. GUS ma przeprowadzić coroczną rewizję liczby pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (firmy zatrudniające poniżej 10 osób), co zaowocuje miesięcznym zwiększeniem liczby osób zatrudnionych w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób. Z uwagi na pandemię COVID skala rewizji będzie jednak znacząco mniejsza niż w 2020 r. - uważają ekonomiści. Prognozują, że dynamika zatrudnienia zmniejszyła do -1,6 proc. r/r z -1,0 proc. w grudniu ub. r. Z kolei dynamika przeciętnego wynagrodzenia zmniejszyła się w styczniu do 4,1 proc. r/r wobec 6,6 proc. w grudniu, co było efektem m.in. mniejszej niż w 2020 r. podwyżki płacy minimalnej.

Natomiast w czwartek poznamy dane o styczniowej produkcji przemysłowej w Polsce. Ekonomiści spodziewają się zmniejszenia jej dynamiki do 0,0 proc. r/r wobec wzrostu o 11,2 proc. w grudniu.