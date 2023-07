Wyniki nowej projekcji inflacji NBP to argument za zaostrzeniem polityki pieniężnej. Szybszy spadek inflacji skłoni RPP do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniach w październiku i listopadzie - ocenili analitycy banku Credit Agricole po czwartkowej decyzji RPP o utrzymaniu poziomu stóp.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie - poinformował NBP w czwartek po zakończeniu dwudniowego posiedzenia RPP. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, nadal wynosi 6,75 proc.; stopa lombardowa - 7,25 proc.; stopa depozytowa pozostała na poziomie 6,25 proc.; stopa redyskontowa weksli nadal wynosi 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Jak zwrócili uwagę analitycy banku Credit Agricole, w lipcowej projekcji NBP krótkookresowa ścieżka inflacji oczekiwanej w projekcji została zrewidowana nieznacznie w dół względem prognozy przedstawionej w marcu. Ponadto wyniki projekcji wskazują, że inflacja w latach 2024-2025 ukształtuje się znacząco powyżej celu inflacyjnego RPP. To, zdaniem analityków CA, stanowi argument na rzecz zaostrzenia polityki pieniężnej.

Według ekonomistów banku szybszy niż oczekiwali spadek inflacji w najbliższych miesiącach skłoni RPP do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniach w październiku i listopadzie, łącznie o 50 punktów bazowych. Jak przypomnieli, scenariusz ten jest zgodny ze sformułowanym przez prezesa NBP na konferencji po czerwcowym posiedzeniu RPP warunkiem obniżki stóp: spadkiem inflacji do poziomu jednocyfrowego i pewności co do jej dalszego spadku w kolejnych kwartałach. "Uważamy, że warunek ten zostanie spełniony w październiku, co pozwoli RPP obniżyć stopy przed wyborami parlamentarnymi" - napisali analitycy.

Według ekspertów CA powrót inflacji do celu 2,5 proc. w średnim terminie nie jest obecnie celem nadrzędnym Rady. Jak podkreślili, sformułowana przez prezesa NBP przesłanka obniżki stóp dopuszcza wspieranie polityki gospodarczej rządu poprzez obniżenie stóp procentowych nawet w warunkach podwyższonej inflacji i jej bardzo odległego powrotu do celu, opóźnianego przez oczekiwane ożywienie gospodarcze w 2024 r.

"Naszym zdaniem oznacza to, że w funkcji reakcji banku centralnego nastąpiły zmiany, które czynią politykę pieniężną mniej przejrzystą i mniej zrozumiałą dla otoczenia, a w konsekwencji mniej przewidywalną" - ocenili analitycy Credit Agricole.