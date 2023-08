Pogorszenie warunków w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy. Oczekujemy, że w bieżącym roku dynamika PKB wyniesie 0,8 proc. – ocenił starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski we wtorkowym komentarzu do wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lipcu wyniósł 43,5 pkt. wobec 45,1 pkt. w czerwcu - podała we wtorek agencja S&P Global.

Jak zauważył Krystian Jaworski z CA, lipcowy wynik jest niższy od oczekiwań rynku (44,5 pkt.) oraz prognoz banku (45,0 pkt.), a indeks od 15 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Jednocześnie tempo spadku aktywności było w lipcu najsilniejsze od listopada ub.r. - zaznaczył. W kierunku zmniejszenia wartości indeksu oddziaływały: niższe wkłady składowych dla zatrudnienia, nowych zamówień, bieżącej produkcji i czasu dostaw; w kierunku przeciwnym oddziaływał "nieznacznie wyższy wkład dla czasu dostaw".

Jaworski podkreślił, że wyniki badań koniunktury, w szczególności silne wyhamowanie napływu zamówień zagranicznych, są spójne ze zrewidowaną w dół prognozą banku dot. wzrostu gospodarczego w 2023 r.

"Pogorszenie warunków w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie ważnym czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy. Oczekujemy, że dynamika PKB wyniesie 0,8 proc. w br." - przekazał analityk CA.

Ocenił, że obserwowany w danych silny spadek cen dóbr pośrednich i wyrobów końcowych będzie oddziaływał w kierunku pobudzenia realnego popytu krajowego. Stanowi to wsparcie - zdaniem eksperta - dla scenariusza "miękkiego lądowania" polskiego gospodarki, w którym spowolnieniu wzrostu gospodarczego "nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia". "Dzisiejsze dane są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji" - dodał Jaworski.

W opinii ekonomisty tematem przewodnim komunikatu opublikowanego razem z danymi jest osłabienie popytu w polskim przetwórstwie. Wskazał, że spadek popytu oddziaływał w kierunku dalszego zmniejszenia napływu nowych zamówień, a szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda w zakresie zamówień zagranicznych.

"Tempo ich spadku było najsilniejsze od maja 2020 r., czyli od pierwszej fali pandemii COVID-19. Ankietowane firmy wskazywały, że źródłem szczególnego osłabienia eksportu był rynek europejski" - wskazał analityk.

Dodał, że takie odpowiedzi są spójne z pogorszeniem koniunktury w przetwórstwie strefy euro, w szczególności Niemiec, zaobserwowanym w lipcowych danych o PMI.

Według ekspertów Credit Agricole w warunkach ograniczonego napływu zamówień bieżąca produkcja przedsiębiorstw była powiązana w dużej mierze z realizacją zaległych zaleceń. "W rezultacie zaległości produkcyjne były redukowane w najszybszym tempie od lipca 2022 r." - zauważył Jaworski. Zaznaczył, że pomimo takiego trybu pracy, ukierunkowanego na stabilizację produkcji, bieżąca produkcja obniżyła się w najszybszym tempie od listopada ub.r., a firmy w warunkach słabego popytu redukowały również zapasy dóbr pośrednich oraz zapasy wyrobów gotowych.

"W lipcu obserwowaliśmy również dalszy spadek zatrudnienia. Zgodnie z komunikatem wiązało się to głównie z ogólną niechęcią firm do zastępowania osób odchodzących z pracy nowymi pracownikami, wynikającą ze spadku obciążenia pracą" - stwierdził ekspert.

Słaby popyt - jego zdaniem - sprzyjał również ustępowaniu presji inflacyjnej, co znalazło odzwierciedlenie w dalszym spadku zarówno cen dóbr finalnych, jak i cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji. Zwrócił uwagę, że spadek cen dóbr finalnych odnotowany w lipcu był najsilniejszy w historii badania PMI, tj. od połowy 1998 r. "Tendencje cenowe obserwowane w polskim przetwórstwie będą sprzyjały prognozowanemu przez nas stopniowemu obniżeniu inflacji w Polsce" - ocenił ekonomista CA.

Zwrócił również uwagę, że w lipcu doszło do spadku indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy do 56,1 pkt. z 59,1 pkt. w czerwcu. "Choć wskaźnik cały czas pozostaje powyżej granicy 50 pkt., to jego wartość w lipcu była najniższa od grudnia 2022 r." - przekazał ekspert. Jego zdaniem oznacza to, że spadek bieżącej produkcji i wolniejszy napływ zamówień są wciąż traktowane przez przedsiębiorstwa jako zjawisko przejściowe, "niemniej jednak ich optymizm co do przyszłej aktywności stopniowo słabnie".