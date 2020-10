Credit Agricole: produkcja przemysłowa wróciła do poziomu sprzed pandemii

Produkcja ukształtowała się we wrześniu na takim samym poziomie jak w lutym, czyli ostatnim miesiącu przed pandemią - zaznaczyli analitycy Credit Agricole, odnosząc się do danych GUS. Według nich, druga fala pandemii nie doprowadzi do ponownego zerwania globalnych łańcuchów dostaw.