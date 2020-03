Credit Agricole: Tempo wzrostu PKB wyraźnie się obniży w 2020 r.

- W całym 2020 r. tempo wzrostu PKB obniży się do 1,2% wobec 4,1% w 2019 r., podczas gdy w 2021 r. zwiększy się do 2,7%. Oszacowanie wpływu epidemii koronawirusa na warunki gospodarcze obarczona jest dużą niepewnością. Dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce związane z utrudnieniami w transporcie międzynarodowym (efekt przywrócenia granic) oraz możliwością zamknięcia szkół na okres dłuższy niż miesiąc - podano w publikacji Credit Agricole.

Jak dodano, obserwowane obecnie załamanie cen ropy naftowej utrzyma się naszym zdaniem co najmniej do połowy br. Będzie to istotny czynnik antyinflacyjny w polskiej gospodarce.

- Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą dynamika cen żywności w I kw. br. osiągnie swoje maksimum lokalne i w kolejnych kwartałach będzie kształtowała się w wyraźnym trendzie spadkowym. Nadal uważamy, że w II poł. 2020 r. dojdzie do obniżenia inflacji bazowej w warunkach obniżającej się dynamiki PKB. W konsekwencji prognozujemy, że inflacja zwiększy się w 2020 r. do 3,4% r/r wobec 2,3% w 2019 r., a w 2020 r. obniży się do 1,9% - napisano.

- Wstrząs związany z COVID-19 przyczyni się do pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Trudna sytuacja finansowa firm będzie oddziaływała w kierunku wolniejszego wzrostu wynagrodzeń, spadku zatrudnienia i zwiększenia stopy bezrobocia. Prognozujemy, że stopa bezrobocia na koniec 2020 r. zwiększy się do 5,5% wobec 5,2% na koniec 2019 r., a na koniec 2021 r. wzrośnie do 5,7%. Z kolei tempo wzrostu wynagrodzeń obniży się w 2020 r. do 7,0% r/r wobec 7,2% w 2019 r., a w 2021 r. spadnie do 5,8% - podano.

Jak napisano, w warunkach rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 główne banki centralne na świecie rozluźniły politykę pieniężną. Na taki krok zdecydowała się również RPP obniżając stopy procentowe o 50pb do 1,00%. Ze względu na spowolnienie krajowego wzrostu gospodarczego, złagodzenie polityki pieniężnej przez RPP i utrzymującą się światową awersję do ryzyka prognozujemy, że kurs EURPLN wzrośnie do 4,36 na koniec II kw. Następnie, wraz z oczekiwanym przez nas lekkim przyspieszeniem wzrostu gospodarczego kurs złotego będzie się umacniał z zasięgiem 4,25 względem euro na koniec 2021 r.