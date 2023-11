Biznes i technologie

Credit Agricole: wynik PMI wspiera prognozę przyspieszenia gospodarki w IV kw. o 1,9 proc. rdr

Autor: PAP

Data: 02-11-2023, 11:13

Indeks PMI ukształtował się w październiku powyżej średniej wartości z III kwartału, co stanowi wsparcie dla naszej prognozy przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kw. do 1,9 proc. rdr – przekazali eksperci banku Credit Agricole w komentarzu do danych PMI dla polskiego przemysłu.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP