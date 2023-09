Robotyzacja i automatyzacja, sztuczna inteligencja w produkcji, rozwiązania chmurowe, cyberbezpieczeństwo czy energia odnawialna dla przemysłu – o tym rozmawiać będą prelegenci wydarzenia gromadzącego liczne grono przedstawicieli kadry menadżerskiej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Tegoroczna edycja Konferencji Nowy Przemysł odbędzie w terminie 3-4 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie towarzyszyć będzie organizowanym w tym samym czasie Międzynarodowym Targom Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

Rejestracja na wydarzenie oraz akredytacja przedstawicieli mediów możliwa jest poprzez serwis internetowy Konferencja Nowy Przemysł 4.0 (nowyprzemysl.pl).



W Katowicach będą dyskutować o cyfrowej transformacji polskiego przemysłu

Konferencja "Nowy Przemysł 4.0." to najpełniejszy i najbardziej reprezentatywny przegląd innowacyjnych technologii produkcyjnych i ich praktycznych zastosowań. Dyskusja zaplanowana w katowickim MCK-u skupi się na zagadnieniach takich jak przełomowe technologie w nowoczesnej produkcji, fabryka przyszłości, najciekawsze koncepcje i rozwiązania czy wykorzystanie analizy danych, sztucznej inteligencji (AI) i robotów w działalności produkcyjnej. Wśród kilkunastu zaplanowanych sesji tematycznych poruszone zostaną tematy takie jak: energia odnawialna dla przemysłu, bieżąca sytuacja sektora motoryzacyjnego, rozwiązania chmurowe dla przemysłu i cyberbezpieczeństwo, robotyzacja, automatyzacja i AI w produkcji, a także zagadnienia związane ze źródłami finansowania digitalizacji przedsiębiorstw. Nie zabraknie prezentacji wdrożeń konkretnych rozwiązań – przedstawione zostaną case studies zarówno z Polski, jak i Europy oraz świata.

– Niewątpliwie polskie firmy mają w obszarze nowoczesnego przemysłu wiele do zaoferowania. Musimy mieć jednak świadomość, że materia ta nieustannie ewoluuje, co sprawia, że trzymanie ręki na pulsie jest niezbędne, aby nie pozostać w tyle za konkurencją. Z udziałem przedstawicieli biznesu i specjalistów reprezentujących środowiska odpowiedzialne za praktyczne wdrażanie konkretnych rozwiązań, będziemy rozmawiać o cyfrowej transformacji polskiego przemysłu – komentuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizatora Konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Zbliża się Konferencja Nowy Przemysł 2023

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia przyciągnęła ponad tysiąc uczestników. Również w tym roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach ponownie zagoszczą osoby zarządzające przedsiębiorstwami przemysłowymi i produkcyjnymi, dyrektorzy produkcji i specjaliści różnych obszarów z nią związanych, a także dostawcy technologii dla Przemysłu 4.0, firmy szkoleniowe i doradcze oraz przedstawiciele instytucji wspierających rozwój technologiczny sektora przemysłowego i związanych z nim instytucji finansujących inwestycje w tym obszarze. Nie brakuje również dyrektorów i menedżerów IT reprezentujących sektor przemysłu i produkcji, a także pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych.

– Konferencja Nowy Przemysł 4.0 stanowi integralną część targów TOOLEX, a to sprawia, że w jednym miejscu spotyka się teoria z praktyką. Wydarzenie tworzy unikalną przestrzeń do rozmów pomiędzy uczestnikami szerokiego spektrum przemysłu i biznesu. Każdy specjalista, niezależnie od dziedziny, która jest dla niego kluczowa, odnajdzie interesującą go tematykę – dodaje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Konkurs The Best of Industry 4.0

W ramach konferencji organizowany jest konkurs The Best of Industry 4.0. To projekt redakcji portalu gospodarczego WNP.pl, bazujący na wiedzy ekspertów i dziennikarzy o polskim przemyśle i nowoczesnej produkcji. Ideą przyświecającą organizatorom jest promowanie najlepszych praktyk przy wdrażaniu rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, automatyzacji i cyfryzacji działalności oraz usprawnianiu procesów przynoszących wymierne korzyści. Rozstrzygnięcie – wyróżnienia zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Zakład Produkcyjny i Technologia – odbędzie się podczas uroczystej gali zaplanowanej na 3 października 2023 roku.

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróki – TOOLEX 2023

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróki – TOOLEX 2023 (3-5 października 2023, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach). Rejestracja do udziału w targach - zwiedzający, media, szkoły - dostępna jest przez stronę https://www.toolex.pl/pl/rejestracja,1989.html