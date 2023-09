- Ministerstwo Cyfryzacji informuje:

- Ministerstwo Cyfryzacji informuje:

Podczas konferencji prasowej w Olsztynie minister cyfryzacji Janusz Cieszyński ogłosił rozpoczęcie naboru do konkursu miniPAKT - gminne pracownie komputerowe.

"miniPAKT, to konkurs grantowy, dzięki któremu JST będą mogły stworzyć u siebie kreatywną przestrzeń, która rozwinie nowe formy wzmacniania kompetencji cyfrowych wśród obywateli. Każdy samorząd może otrzymać 200 tys. na zorganizowanie takiej pracowni" - zaznaczył szef resortu cyfryzacji.

- Inwestowanie w kompetencje cyfrowe będzie procentowało w najbliższych latach, a zapotrzebowanie na specjalistów od różnych sfer cyfrowego świata, będzie rosło. W tych kreatywnych przestrzeniach wnioskodawcy będą mogli umieścić między innymi supernowoczesne komputery, projektory multimedialne, ekrany studyjne, mikrofony czy zestawy do programowania i robotyki. Chcemy zaszczepić w obywatelach, szczególnie tych najmłodszych, pasję do nowych technologii i zachęcić do wyboru ścieżki kariery w branży ICT - powiedział minister.

Przy tworzeniu konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz z Politechniką Łódzką założyło dwie ścieżki wsparcia, w ramach których mogą poruszać się wnioskodawcy: multimedialną oraz robotyczno-programistyczną. Dofinansowanie na zakup sprzętu może zatem objąć zarówno zestawy Greenscreen, gogli VR, sprzętu streamingowego, tabletów graficznych czy aparatów fotograficznych, jak i mikrokontrolery, komponenty robotyczne czy zestawy do nauki elektroniki. Pełna lista sprzętów, na które dofinansowanie można otrzymać znajduje się w dokumentacji konkursowej TUTAJ.

Jak złożyć wniosek?

Uruchomiony dziś nabór będzie trwał 14 dni i nie będzie dzielony na rundy, a wnioski podczas niego składane będą weryfikowane w trakcie trwania naboru na bieżąco. Uprawnione jednostki samorządowe - gminy i miasta na prawach powiatu - mogą złożyć tylko jeden wniosek. Czas na złożenie wniosków mija 6 października br. o godzinie 16.00

