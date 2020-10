Czarzasty: we wtorek w Sejmie informacja premiera o Covid

Nie wykluczył, że będzie dołączony projekt ustawy dotyczący Covid i zarzucił PiS, że kradnie projekty Lewicy.

W porządku obrad Sejm, które ma się rozpocząć we wtorek o godz. 10 jest informacja premiera Mateusza Morawieckiego na temat stanu przygotowań państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 i wirusem grypy. W porządku jest też wybór Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski poinformowali, że na razie w porządku nie ma ustawy dotyczącej służby medycznej w warunkach pandemii, ale najprawdopodobniej będzie wniosek o dołączenie jej do porządku. Zarzucił też PiS, że chce do tej ustawy wpisać pomysły Lewicy.

"Dyskusja, która trwała na Konwencie Seniorów polegała na tym, że ta ustawa będzie zawierała dobre pomysły Lewicy, związane z maseczkami i podwyżkami dla służby medycznej" - powiedział Czarzasty. "Oczywiście jest tak, że te pomysły muszą być w ustawie PiS-owskiej i musi być opozycja z tego wyeliminowana. My prosiliśmy po prostu o wniesienie naszych ustaw" - dodał.

"Do cholery, mamy chyba prawo powiedzieć, że to my wnieśliśmy problem podwyżek i maseczek, a teraz osiem tysięcy ludzie choruje dziennie. PiS jednak mówi: możecie to wszystko zrobić, ale pod warunkiem, że to będzie nasze" - mówił Czarzasty.

"My mówimy jasno, jest ustawa Lewicy o maseczkach, jest ustawa o podwyżkach, procedujmy je" - powiedział Gawkowski. "Na tą chwilę decyzja jest taka, nie ma zgody Konwentu Seniorów co do porządku obrad w takiej formule, że ustaw nie ma, a jak będą to zobaczymy" - dodał.

Czarzasty dodał, że stanowisko Lewicy poparł wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL, który też był zdaniem, że nie może być tak, że "wszystko jest na ostatnią chwilę". "PiS w sprawie porządku obrad kręci" - zaznaczył Gawkowski.

O ostatecznym porządku obrad ma zdecydować Prezydium Sejmu we wtorek.