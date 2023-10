Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. 18 sesji i 24 godziny merytorycznych dyskusji podczas forum, które mogą cię zainspirować do zawodowych zmian i nowych biznesowych decyzji - zarejestruj się na XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Czas na eksport polskich marek i wartości. Trwa rejestracja na najważniejszą konferencję branżową w Polsce/fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 w jednym miejscu gromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH organizowana jest pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

Zapraszamy już 6 i 7 listopada do hotelu Sheraton Grand Warsaw na FRSiH 2023.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy na XVI edycję

Agenda Forum Rynku Spożywczego i Handlu przygotowana w konsultacjach z przedstawicielami branży już gotowa, a nasi moderatorzy pracują nad scenariuszami poszczególnych sesji, by zadać jak najwięcej kluczowych pytań i zyskać cenne odpowiedzi ekspertów i ekspertek. Sprawdź, o co będziemy pytać podczas tegorocznego forum.

6 listopada 2023, godz. 11.00-12.15 zapraszamy na sesję:

Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. Czas na eksport polskich marek i wartości

· Rekordowy rok 2022 w eksporcie. Czy jest do powtórzenia? Główne bolączki polskich eksporterów A.D. 2023

· Polski eksport rolno-spożywczy a Ukraina. Fakty i mity, szanse i zagrożenia

· UE jest już dla nas za mała. Gdzie jest potencjał do zwiększania eksportu polskiej żywności? Czy gra jest warta świeczki?

· Jak stworzyć produkty i marki atrakcyjne dla świata?

· Nie tylko duzi mogą mieć sukces w eksporcie. Jaka jest na niego recepta?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni m.in.:

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Monika Piątkowska, prezes, Izba Zbożowo-Paszowa

Hubert Woźniak, prezes zarządu, Rajpol Sp. z o.o.

Przedstawiciele: IMC – prezes, KOWR, Ministerstwo Rolnictwa, SnailBob

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl

Forum jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy przez cały rok w portalach branżowych i na łamach czasopism komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG. Spotkajmy się, by wspólnie porozmawiać o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i pomoże zbudować lepszą przyszłość dla branży spożywczej, handlu i konsumentów. Stańmy się dla siebie wzajemną inspiracją!

Naszym celem jest wspólna dyskusja o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży. Wstępny zakres tematyczny Forum obejmuje m.in.: scenariusze przyszłości dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na biznes spożywczy, handlowy i HoReCa. Zmierzymy się z pytaniami o ESG, GOZ, dobrostan, rynek pracy, automatyzację, cyfryzację, konsolidację, eksport, żywność roślinną, a także oczekiwania konsumenta 2030, zdigitalizowaną przyszłość handlu oraz branży HoReCa.

Certyfikat Dobry Produkt 2023

FRSiH 2023 towarzyszyć będą także wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt.

To plebiscyt, podczas którego grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy, zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną, wybiera 15 nagrodzonych firm i produktów, przyznając certyfikaty Dobry Produkt.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej wieczornej gali, która odbędzie się pierwszego dnia 16. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu (6-7 listopada 2023, Hotel Sheraton Grand Warsaw). Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP, wydawca między innymi serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl.

KATEGORIE KONKURSOWE

Certyfikaty przyznane zostaną w 5 kategoriach:

● Produkt wysokiej jakości|

● Produkt marki własnej > nowa kategoria!

● Innowacyjny produkt

● Produkt tradycyjny i regionalny

● Produkt HoReCaTrends

- Świat wokół nas zmienia się dynamicznie, a to, co dzieje się na globalnej scenie, znajduje odzwierciedlenie także w przemyśle spożywczym i handlu. Branża musi być gotowa na te zmiany i odpowiednio na nie reagować, aby sprostać ewoluującym zwyczajom i nawykom konsumentów. To duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna szansa. Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest okazją do inspirowania i dzielenia się wiedzą, dlatego bardzo zachęcam do rejestracji na to wydarzenie wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z trendami i prognozami - mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl, współautorka programu Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.