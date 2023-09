Czas trwania budowy budynku mieszkalnego w I połowie roku wyniósł 45 miesięcy - podał w opracowaniu GUS.

GUS podał, że przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w I półroczu zwiększył się o 2,3 miesiąca w stosunku do roku poprzedniego.