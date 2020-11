Czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań - podsumowujemy Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu

– Forum Rynku Spożywczego i Handlu po raz pierwszy odbyło się zdalnie. Nowa, internetowa formuła pozwoliła na utrzymanie dotychczasowego poziomu dyskusji, a uczestnictwo w debatach możliwe było z dowolnego miejsca na świecie, bez żadnego ryzyka epidemicznego. I okazało się, że to dobry format, dostosowany do czasów, w których się znaleźliśmy. Na Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu zarejestrowało się ponad 1600 osób, to o 30 proc. więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji stacjonarnej – mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna magazynu Rynek Spożywczy i portalu dlahandlu.pl.

Sesja inauguracyjna Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu została odtworzona ponad 6 tys. razy w czasie rzeczywistym, w kulminacyjnym momencie oglądało ją jednocześnie ponad pół tys. osób. Łącznie debaty Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu w czasie rzeczywistym zostały odtworzone 30 tys. razy. Nie są to ostateczne statystyki, retransmisje sesji będą w najbliższych dniach dostępne w portalach: dlahandlu.pl, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl.

Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu zainaugurowała debata pt.: „Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej", którą rozpoczęło wystąpienie Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii.

– Pandemia przyspieszyła tempo zmian w stylu życia ludzi na całym świecie. Zakupy przez Internet zyskały na popularności. To wymusza zmiany w tych branżach, gdzie dotychczas dominował handel stacjonarny – mówił wicepremier. – Również robotyzacja procesów wytwórczych jest dla przedsiębiorstw już nie tylko nowinką, jest coraz częściej koniecznością. Te zmiany wymagają od firm inwestycji w cyfrowy rozwój i technologiczną modernizację, aby zachować konkurencyjność. Ta niezbędna zmiana technologiczna musi znaleźć wsparcie ze strony rządu, nie pomijając przy tym małych i średnich przedsiębiorstw – dodał podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

– Istnieje wiele możliwości rozwoju branży rolno-spożywczej w Polsce. Dzięki swojej odporności na kryzysy i takie sytuacje jak COVID-19, może wrócić dość szybko do stanu sprzed kryzysu – oceniała Aleksandra Niżyńska, Project Manager in CEE, EIT Food. – Musimy się pogodzić z tym, że pandemia nas szybko nie opuści. Ten moment firmy z branży - od rolników do branży retail czy HoReCa - mogą wykorzystać na innowacje i zmienianie siebie dla konsumentów – mówiła.