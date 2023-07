Ograniczenie zrzutu wód ze swoich kopalń, uzgadnianie jej zrzutów w ramach zakładów, a także przekazywanie służbom danych dotyczących jakości tych zrzutów - m.in. takie działania przewiduje prowadzić Spółka Restrukturyzacji Kopalń, aby ograniczać swój wpływ na środowisko wodne.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń podczas czwartkowego spotkania poświęconemu zminimalizowaniu wpływu zrzutu wód kopalnianych na wody powierzchniowe, zapewniła że "wszystkie działania jakie podejmuje mają nikłe oddziaływanie na środowisko".

Jak poinformowano, średnia zawartość soli w wodach kopalnianych SRK odprowadzanych do rzek wynosi 3,4 g/l (w Zlewni Odry - 4,6 g/l; w Zlewni Wisły 2,8 g/l). "Można te wody zaliczyć do bardzo miernie zasolonych, czyli to oddziaływanie na środowisko jest w tym wypadku minimalne" - podkreślił na konferencji prasowej wiceprezes SRK ds. zasobów mieszkaniowych i odwadniania kopalń Marek Pieszczka.

W związku z zeszłoroczną katastrofą ekologiczną na Odrze, spółka postanowiła podjąć szereg działań, które mają zapobiegać podobnej sytuacji w przyszłości. Wiceprezes poinformował, że spółka "przeanalizowała możliwości retencyjne, jeżeli chodzi o zlewnię Odry" i w przypadku niskiego stanu wód w tej rzece, istnieje możliwość czasowego wstrzymania zrzutu zasolonej wody z zakładów SRK. "Oznacza to, że spółka będzie mogła całkowicie wstrzymać pompowanie wód na czas do 3 tygodni w razie kolejnej katastrofy ekologicznej" - powiedział.

Spółka podkreśliła, że prowadzi odwadnianie, a zrzut wód odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych. W nich opisane są sposoby, a także dopuszczalne parametry zrzucanych nieczystości. Zrzuty są z kolei kontrolowane m.in. przez Wody Polskie, a także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Przedstawiciel SRK poinformował ponadto, że aby zapobiec sytuacjom kryzysowym na Odrze, spółka zamierza odpompowywać wodę ze swoich zakładów z jednostajnym natężeniem w ciągu doby, tak aby nie było dużych, jednostkowych zrzutów. Zamiast tego będą stałe, ale mniejsze. SRK zamierza również uzgadniać własne zrzuty i innych spółek, które odprowadzają wodę do tych samych rzek. Na bieżąco analizowana będzie też ilość zrzucanej wody i jej jakość.

Na konferencji poinformowano ponadto, że w planach SRK jest także zmniejszenie zrzutów wody z kopalń i ewentualne wykorzystanie jej na miejscu. Wiceprezes przekazał, że spółka ma podpisane listy intencyjne z gminami m.in. Katowicami w tej sprawie. W przypadku Katowic chodzi o zbadanie możliwości budowy stacji uzdatniania wody, w której wykorzystywana byłaby właśnie woda z kopalń. "Jestem pewien, że z Miastem Katowice również podpiszemy końcową umowę dotyczącą zagospodarowania tych wód na cel wody pitnej dla mieszkańców" - podkreślił Pieszczka.

Spółka podpisała również umowę z gminą Jaworzno. "W oparciu o pompownię Ankanty, która pompuje 10 mln metrów sześc. na rok, SRK planuje całą tę wodę zagospodarować i sprzedać mieszkańcom" - dodano.

Finansowana głównie z budżetowych dotacji Spółka Restrukturyzacji Kopalń zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. W skład spółki wchodzi m.in. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (CZOK), mający kilkanaście pompowni w zamkniętych kopalniach.

Obecnie CZOK odpompowuje ok. 100 mln m sześc. wody rocznie, zapewniając w ten sposób bezpieczną eksploatację węgla w siedmiu wciąż fedrujących kopalniach. Odpompowywanie wody z podziemnych wyrobisk dawnych kopalń jest konieczne, aby nie doszło do zalania czynnych zakładów, a często także dla ochrony powierzchni.

Spółka w ostatnich latach deklarowała wolę zagospodarowania pozyskiwanej wody. Obecnie wykorzystywane jest - głównie do celów przemysłowych i technologicznych - jedynie 5 proc. wypompowywanej z wyrobisk wody. Analizy wykazały, że ok. 27 mln m sześc. podziemnych wód rocznie można - po odpowiednim uzdatnieniu - wykorzystać w sieci wodociągowej.

Pilotażowy projekt w tym zakresie przygotowano w Czeladzi, gdzie działa należąca do CZOK pompownia Saturn, zdolna dostarczyć do sieci wodociągowej 1,5 mln m sześc. wody - dla Czeladzi oraz pobliskich Siemianowic i części Katowic. SRK rozmawiała na ten temat z samorządami miast; wstępnie wyliczono, że woda z kopalń byłaby tańsza, niż dostarczana przez miejskich dostawców.

Do SRK należy - w ponad 70 gminach - kilkanaście tysięcy działek oraz kilka tysięcy budowli i budynków. Spółka zarządza też wieloma pogórniczymi mieszkaniami.