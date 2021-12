Czerwińska: Digitalizacja to nie tylko wielkoskalowe projekty w firmach

W celu digitalizacji nie wystarczy wprowadzać wielkoskalowych projektów. Ta zmiana musi zejść na sam dół do małych i mikroprzedsiębiorstw - mówi profesor Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Autor: PAP

Data: 07-12-2021, 17:53

Teresa Czerwińska: Digitalizacja to nie tylko wielkoskalowe projekty w firmach. fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Digitalizacja to nie tylko wielkoskalowe projekty w firmach

Prof. Czerwińska podkreśliła, że jednym z wyzwań w zakresie digitalizacji jest finansowanie firm.

"To istotne, ponieważ żeby digitalizować musimy mieć określone środki na dokonanie tej zmiany" - powiedziała i dodała, że kolejnym wyzwaniem jest zróżnicowanie digitalizacji w poszczególnych sektorach i krajach.

"Co kraj to inne praktyki, inne nastawienie do digitalizacji, inne organizacje, jeśli chodzi o środowiska biznesowe. A jeśli wyjdziemy poza Europę to inne regulacje światowe" - podkreśliła.

Digitalizacja to nie tylko szanse, ale i zagrożenia

"Trzecim wyzwaniem, bardzo często niedocenianym, jest brak albo niedostateczna ilość kompetencji cyfrowych w społeczeństwie. Mówiąc o inwestycjach, regulacjach, komponentach digitalizacji mówimy o inwestowaniu w infrastrukturę, a przecież infrastruktura to nie jest wszystko. Wykorzystanie aplikacji technologii cyfrowych i zrobienie z nich użytku, to jest dopiero to, co powoduje wzrost produktywności i prawdziwy benefit" - powiedziała i dodała, że w pierwszej kolejności należy skupić się na inwestowaniu, zapewnieniu szerokiej gamy instrumentów finansowych, kształcenie i rozwijaniu umiejętności cyfrowych, edukacji i przyjaznym środowisku regulacyjnym.

W jej ocenie należy dążyć do tego, aby "środowisko regulacyjne, na tyle na ile to możliwe, zostało uregulowane w sposób jednolity. Digitalizacja to nie tylko szanse, o których mówimy, ale i zagrożenia".

"Bardzo często mówimy o inwestycjach i kojarzy nam się to z wieloformatowymi inwestycjami, długofalowym procesem. Aby digitalizować nie wystarczy wprowadzać wielkoskalowych projektów. Ta zmiana musi zejść na sam dół do małych i mikroprzedsiębiorstw, wszędzie tam, gdzie kieruje nas codzienne doświadczenie. Tutaj niestety to jest proces długi i bardzo wymagający. W średnich, małych i mikroprzedsiębiorstwach adopcja technologii cyfrowych idzie powoli" - podsumowała.