Czerwińska: przystąpienie do Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID-19 to dobra wiadomość dla polskiej gospodarki

Decyzja polskiego rządu o przystąpieniu do ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego (EFG) to bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki - podkreśliła wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. Dodała, że to ważny element wsparcia firm zmagających się z COVID-19.