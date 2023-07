Budowa wartego blisko 60 mln zł przedłużenia częstochowskiej ul. Korfantego od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej, będącej wylotem z miasta w stronę Jury i Kielc, osiągnęła półmetek prac – przekazał w środę Urząd Miasta Częstochowy.

Wartą 59 mln zł inwestycję miasto zamówiło we wrześniu ub. roku w firmie Strabag. Wcześniej pozyskało do niej 30 mln zł dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Jak przekazał w środę rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Maciej Hasik, tego dnia lokalni włodarze sprawdzili stan realizacji tej trzeciej pod względem zakresu prac inwestycji drogowej w Częstochowie (pozostałe to modernizacje DK91 - dawnej "jedynki" - oraz zachodniej części DK46).

W ramach przedsięwzięcia powstaje nowa jezdnia z poboczami, chodnikami, drogami rowerowymi, zatokami autobusowymi i niezbędną infrastrukturą, ale też m.in. wiadukt kolejowy na szlaku Częstochowa - Kielce oraz wiadukt drogowy jednej z łącznic nad ciągiem pieszo-rowerowym.

"Zaawansowanie ogółu prac na budowie przekroczyło - w ocenie wykonawcy - 50 proc. Na finiszu jest budowa kanalizacji deszczowej, zakończono budowę kanalizacji sanitarnej, trwają przepięcia wodociągu i dwóch gazociągów, trwa budowa obiektu pod torami kolejowymi, na ukończeniu jest budowa przejazdu - tunelu dla rowerzystów i pieszych, ułożona została podbudowa i krawężniki na jezdniach" - poinformował Hasik.

"Trwa przebudowa przejazdu kolejowego, nasypy pod łącznice z ul. Bugajską zostały ułożone w 80 proc., rozpoczęło się układanie masy bitumicznej na jezdniach i betonowanie zatok. Umowa przewiduje koniec prac jesienią 2024 r., niewykluczone jednak, że inwestycję uda się oddać do użytku wcześniej" - zasygnalizował rzecznik częstochowskiego MZD.

Przed kilkoma laty Częstochowa zrealizowała już strategiczną dla miasta budowę pierwszego odcinka nowej ul. Korfantego od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, której kontynuacją jest trwająca inwestycja.

Jesienią ub. roku samorząd Częstochowy dostał też w kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych (na rozwój stref przemysłowych) zapewnienie 250 mln zł dotacji do budowy bezkolizyjnego węzła "Bugajska" dróg nr 91 (dawnej DK1 - "gierkówki") z drogą nr 46 oraz nowym przebiegiem wschodniej części DK46 w stronę sąsiedniego Olsztyna, a dalej Kielc.

Byłaby to inwestycja funkcjonalnie powiązana z trwającą budową przedłużenia ul. Korfantego. Miasto argumentowało, że celem tej inwestycji jest rozwój stref przemysłowych poprzez udrożnienie DK46 i możliwie najszybsze wyprowadzenie ruchu tranzytowego na linii Opole - Kielce poza obręb zwartej zabudowy.

Przewidziany we wniosku o rządową dotację termin zakończenia inwestycji to koniec 2026 r. Jej wartość, szacowana na etapie przygotowania wniosku, to 269 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 250 mln zł. Miasto postanowiło sprawdzić rzeczywistą cenę inwestycji w przetargu.

Jak wynika z platformy zamówień publicznych Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie (MZD), postępowanie na "Budowę węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK1 wraz z nowym przebiegiem DK46 w Częstochowie" zostało ogłoszone 10 maja br. Oferty otwarto przed tygodniem, 12 lipca, określając budżet na 175 mln zł. Zgłosiło się dwóch oferentów: Budimex z ceną 241 mln zł brutto i Strabag - z ceną 490,6 mln zł brutto.

Realizacja obu inwestycji (powstającego przedłużenia ul. Korfantego oraz węzła Bugajska wraz z budową nowego przebiegu ul. Bugajskiej) pozwoliłaby na wygodny dojazd do strefy przemysłowej w dzielnicy Kucelin zarówno z DK46 od strony wschodniej, jak i z DK91 od południa (przez nowy fragment DK46).