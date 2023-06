W poniedziałek 5 czerwca odbyło się na Jasnej Górze doroczne spotkanie moderatorów duszpasterstwa rolników i zaproszonych gości pod przewodnictwem bp. Leszka Leszkiewicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa rolników i pszczelarzy.

Wśród podjętych kwestii były przede wszystkim te związane z organizacją wrześniowych ogólnopolskich dożynek. Corocznie na spotkanie zapraszani są eksperci z tematyki rolniczej, w 2022 był to minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP.

"Dziś miało miejsce spotkanie diecezjalnych duszpasterzy rolników, omawialiśmy przygotowania do dożynek, jak co roku spotkaliśmy się na Jasnej Górze. To było takie robocze spotkanie. W tym roku nie zapraszaliśmy żadnego eksperta, była natomiast pani Lidia Burzyńska, Posłanka na Sejm RP i miała przedłożenie na temat wychowania patriotycznego w szkołach" - powiedział PAP ks. bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

Tegoroczne dziękczynienie za plony odbędzie się na Jasnej Górze 2-3 września pod hasłem: "Do Maryi Matki Kościoła". Będzie też czasem modlitwy o pokój, za ojczyznę i rządzących - zapowiedział sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka.

Jasnogórskie dożynki to największe w kraju rolnicze święto dziękczynienia. Ich organizatorem jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. Po raz pierwszy odbyły się w 1982 r. Corocznie przybywa na nie kilkadziesiąt tysięcy rolników, przez cały weekend uroczystościom towarzyszy wystawa rolnicza w głównej częstochowskiej alei Najświętszej Maryi Panny, gdzie prezentowane są nowoczesne sprzęty i pojazdy rolnicze.