Samorząd Częstochowy dostał kolejne dofinansowanie do przebudowy al. Wojska Polskiego, czyli odcinka dawnej drogi krajowej nr 1, tzw. gierkówki. 10 mln zł ma pochodzić z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2023 r. – wynika z informacji miasta.

Modernizacja al. Wojska Polskiego - miejskiego odcinka drogi krajowej nr 91, potocznie zwanej gierkówką, która przed oddaniem do użytku autostrady A1 była głównym szlakiem tranzytowym w mieście - ma potrwać do końca listopada 2023 r. To największa drogowa inwestycja we współczesnej historii Częstochowy.

Pierwotna umowa na wykonanie prac opiewała na 178,8 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (na działania "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu") w wysokości 160,1 mln zł.

W ostatnich dniach samorząd Częstochowy podpisał umowę na dodatkowe środki z konkursu zorganizowanego przez Komisję Europejską wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w ramach instrumentu "Łącząc Europę" 2021-27. Zwiększyły one udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji do blisko 194 mln zł.

Kolejne środki mają pochodzić z tegorocznej rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Jak przekazał rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie Maciej Hasik, wsparciem w wysokości niespełna 10 mln zł objęto budowę pięciu kładek pieszo-rowerowych, będącą częścią tego zadania, na wysokości ulic: Stromej, Prostej, Powstańców Śląskich, Okrzei i Mireckiego.

"Zdobycie środków zewnętrznych na kolejny ważny element trwającej przebudowy DK91 powinno służyć sprawnej i terminowej realizacji całej inwestycji"- powiedział, cytowany przez Hasika, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

"Nowe kładki dla pieszych i rowerzystów nad aleją Wojska Polskiego mają być funkcjonalne i gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. Każde zdobyte dofinansowanie zbliża nas do finalizacji zadania ważnego dla mieszkańców, ale także obsługi ruchu tranzytowego i strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części Częstochowy" - dodał Matyjaszczyk.

Koszt tego wycinka zakresu inwestycji wynosi niespełna 21,5 mln zł, a dofinansowanie mogło objąć do 50 proc. wartości. Dotacja z rezerwy subwencji ogólnej odciąży budżet miasta w zakresie wkładu własnego. Wraz z pierwotnym dofinansowaniem kwota zewnętrznego wsparcia przy budowie nowej alei Wojska Polskiego w Częstochowie przekroczyła 200 mln zł.

MZD zapewnia, że stara się o kolejne, dodatkowe środki zewnętrzne na swoje strategiczne inwestycje drogowe w realizacji, w tym na DK91.

W kwietniu ub. roku częstochowski MZD odstąpił od umowy z pierwotnym wykonawcą inwestycji w DK91, konsorcjum firm Drog-Bud, Firesta-Fiszer i Nowak Mosty. Uznano, że stopień zaawansowania prac był niedostateczny, a postęp - niewystarczający.

Miejska spółka zapewniała wówczas, że jest gotowa kontynuować inwestycję z nowym, wyłonionym w przetargu wykonawcą, aby zakończyć prace w drugiej połowie 2023 r. W nowym przetargu na dokończenie robót wpłynęły trzy oferty. We wrześniu ub. roku MZD podpisał umowę z najtańszym z oferentów, konsorcjum spółek z Grupy NDI - za 359 mln zł brutto.

Celem inwestycji związanej z dawną DK1 (obecnie DK91) jest poprawa płynności transportowej północ-południe w zakresie tranzytu, ruchu lokalnego, dostępności terenów inwestycyjnych i dostępności regionalnej, poprzez likwidację wąskich gardeł drogowych. DK 91 (w tym al. Wojska Polskiego w Częstochowie), znajduje się w Korytarzu Sieci Podstawowej Bałtyk-Adriatyk.

Do czasu otwarcia autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 przecinającym miasto odcinkiem "starej jedynki" odbywał się główny ruch tranzytowy. Mimo dostępności A1, przy kolizyjnych skrzyżowaniach al. Wojska Polskiego przed przebudową nadal tworzyły się korki.