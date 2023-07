Odsunięte o tydzień z powodu upałów prace naprawcze autostrady A1 w pobliżu Konopisk koło Częstochowy rozpoczną się w czwartek – przekazał w środę katowicki oddział GDDKiA. Należy liczyć się tam z paromiesięcznymi utrudnieniami.

Pierwotnie rozpoczęcie prac naprawczych oddanego pod koniec 2019 r. fragmentu autostrady A1 w pobliżu Konopisk, w okolicach węzła Częstochowa-Południe oraz wprowadzenie w związku z tym zmian w organizacji ruchu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadała na 12 lipca. Ze względu na prognozowane upały zdecydowano jednak o zwłoce.

Jak przekazał w środę rzecznik katowickiego oddziału Dyrekcji Marek Prusak, prace naprawcze nawierzchni betonowej autostrady A1 na jezdni w kierunku północnym ruszą w czwartek.

"W 2020 r., na odcinku o długości ok. 300 m pojawiły się nierówności nawierzchni. Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał doraźne zabiegi naprawcze, tak aby zminimalizować nierówności w tym miejscu. Następnie po wezwaniu GDDKiA przygotował program naprawczy tego odcinka. Po jego zatwierdzeniu przez GDDKiA nadszedł czas wykonania docelowej naprawy" - wskazał Prusak.

Naprawa pofałdowanego odcinka autostrady obejmie rozbiórkę istniejącej nawierzchni, budowę dodatkowych sączków odwadniających, wymianę gruntu podłoża oraz całej konstrukcji jezdni. Wykonawca ułoży potem nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej. Całość zakończy montaż barier ochronnych i wdrożenie docelowej organizacji ruchu uwzględniające odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

Aby przeprowadzić prace, konieczne będzie zamknięcie jezdni w kierunku północnym na odcinku około 500 m i przekierowanie ruchu na jezdnię przeciwną. W tym celu przewidziano przejazd technologiczny między jezdniami.

W miejscu robót kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w kierunku Katowic oraz jeden w stronę Częstochowy. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku w rejonie robót oraz do 60 km/h w miejscach przejazdu na drugą jezdnię. Przed zwężeniami obowiązywać ma jazda na suwak. Wykonawca zadeklarował zakończenie prac w październiku br.

W związku ze spodziewanymi utrudnieniami - przy równolegle trwającej w Częstochowie przebudowie dawnej tzw. gierkówki, czyli obecnej drogi krajowej nr 91 oraz prowadzącej do autostrady DK46 - o dłuższą zwłokę w rozpoczęciu naprawy na A1 apelował we wtorek do szefa katowickiego oddziału GDDKiA Marka Niełacnego prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

"Biorąc pod uwagę istotny interes publiczny, w imieniu władz miasta i społeczności Częstochowy, apeluję do pana dyrektora o czasowe przesunięcie terminu prac gwarancyjnych na autostradowej obwodnicy, tak aby nie kolidowały one z miejskimi inwestycjami oraz sezonem pielgrzymkowym. W naszym wspólnym interesie powinno być utrzymanie płynności i bezpieczeństwa ruchu między węzłami autostrady na wysokości Częstochowy do czasu, w którym ponownie przejezdne będą kluczowe drogi na terenie miasta" - napisał Matyjaszczyk.

Prezydent Częstochowy zwrócił też w liście do GDDKiA uwagę, że miasto - planując swoje strategiczne inwestycje - starało się dotąd wychodzić naprzeciw krajowemu zarządcy dróg i uwzględniać jego plany, zwłaszcza te dotyczące terminu realizacji autostrady A1.

GDDKiA podaje, że okres gwarancyjny nawierzchni na częstochowskim odcinku autostrady wynosi 10 lat i będzie trwał do maja 2029 r. Zgodnie z warunkami kontraktowym Dyrekcja ma dochodzić wydłużenia czasu gwarancji na remontowanym odcinku, o czas, w którym nie mógł być używany zgodnie z przeznaczeniem. Okres ten zostanie określony po zakończeniu naprawy i potwierdzeniu usunięcia wady.

Wykonawcą odcinka Blachownia - Zawodzie autostrady A1 było konsorcjum firm: Berger Bau Polska oraz Berger Bau. Umowę na jej realizację Dyrekcja podpisała z końcem sierpnia 2015 r., a otwarcie na zasadach stałej organizacji ruchu miało miejsce 23 grudnia 2019 r. Wartość umowy na wykonanie projektu i budowę to prawie 220 mln zł.

Inwestycję dofinansowano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Częstochowa.