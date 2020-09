Czterolatek kierował maszyną rolniczą, pomagał ojcu w polu

Jak podała policja, oficer dyżurny komendy w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że na jednym z pól na terenie gminy dziecko kieruje ciągnikiem. Wysłani na interwencję funkcjonariusze zastali na miejscu małego chłopca siedzącego za kierownicą ładowarki teleskopowej, który wykonywał prace rolne. W pobliżu, na ciągniku z rozrzutnikiem pracował 39-letni ojciec dziecka.

"Mężczyzna oświadczył policjantom, że jego 4-letni syn przyjechał ładowarką z gospodarstwa na pole uprawne po publicznej drodze gruntowej i pomaga mu w pracach, ładując odpady rolne do rozrzutnika" - powiedziała PAP asp. Ludmiła Mroczkowska z nowomiejskiej policji.

Jej zdaniem, ojciec chłopca uważał to widocznie za normalne zachowanie, ponieważ był zdziwiony, że przyjechali policjanci. "Dla mnie samej jest to trudne do uwierzenia" - przyznała.

Według niej mężczyzna wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością.

Asp. Mroczkowska poinformowała, że mężczyźnie nie przedstawiono dotychczas zarzutów. W toku dochodzenia policjanci sprawdzają, czy naraził swojego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Będzie też odpowiadał za udostępnienie pojazdu mechanicznego osobie nieposiadającej do tego uprawnień. A informacja z tej interwencji trafi do sądu rodzinnego.