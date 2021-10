Czwarta fala pandemii - Polacy się jej nie boją

Polacy nie boją się czwartej fali. Są przekonani, że jesteśmy do niej dobrze przygotowani - informuje Rzeczpospolita.

Autor: PAP

Data: 14-10-2021, 09:17

Czwarta fala pandemii. Czy Polacy się jej boją?/fot. shutterstock

"Choć z tygodnia na tydzień można zauważyć spore wzrosty zachorowań i zgonów, Polacy do czwartej fali koronawirusa podchodzą spokojnie. Jak wynika z sondażu IBRiS opracowanego na zlecenie Rzeczpospolitej, blisko połowa ankietowanych uważa, że Polska jest przygotowana do walki z pandemią. Aż 34,1 proc. respondentów uznało, że raczej zgadza się z tym twierdzeniem. To jest najwyższy odsetek odpowiedzi w tym badaniu" - czytamy.

"Kolejne 15,3 proc. odpowiedziało, że "raczej zgadza się" z tym twierdzeniem. Sceptycznych wobec gotowości Polski do walki z pandemia jest mniej - 38,3 proc. ankietowanych, w tym +zdecydowanie+ krytycznych jest 17,9 proc." - donosi gazeta.

"To typowe myślenie życzeniowe pokazujące, że obecnie dla Polaków mniej liczą się fakty, a bardziej oczekiwania" - komentuje wyniki sondażu cytowany przez dziennik psycholog społeczny prof. Zbigniew Nęcki. Jego zdaniem "ludzie już się przyzwyczaili do życia w pandemii i dlatego mniej się tym emocjonują".