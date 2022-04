Czy będą specjalne oznaczenia produktów pochodzących z Rosji?

Politycy Porozumienia zaapelowali w środę do Prawa i Sprawiedliwości o podjęcie w Sejmie prac nad projektem ich autorstwa, który przewiduje specjalne oznaczenie produktów pochodzących z Rosji. Zarzucili też politykom PiS "antyputinizm na pokaz".

Znakowanie produktów z Rosji

Chodzi o projekt zmian w Prawie przedsiębiorców, który wpłynął do Sejmu na początku marca i nakłada na przedsiębiorców obowiązek zamieszczenia na sprzedawanych produktach z Rosji specjalnego oznaczenia ich grafiką przedstawiającą flagę Federacji Rosyjskiej. Pod projektem podpisali się też posłowie kół: Polski 2050, Polskie Sprawy oraz Kukiz'15.

Szef koła Porozumienia Michał Wypij zarzucił Prawu i Sprawiedliwości "antyputinizm na pokaz". "Z jednej strony wobec przerwania dostaw gazu do Polski słyszymy z mównicy sejmowej, że dzięki staraniom PiS pokazaliśmy całemu światu jacy jesteśmy bardzo antyrosyjscy i antyputinowscy. Okazuje się jednak, że są to działania na pokaz, bo była to decyzja Federacji Rosyjskiej, żeby przestać nam dostarczać gaz (...) mogliśmy równie dobrze decyzję o tym, że uniezależniamy się w pełni od gazu z Rosji podjąć dużo wcześniej, na poprzednim posiedzeniu Sejmu" - powiedział poseł Porozumienia.

Przypomniał, że wówczas głosami Prawa i Sprawiedliwości odrzucona została poprawka Senatu w tej sprawie. "Ale oprócz wezwań, apeli, tego antyputinizmu na pokaz, możemy też wykonywać może mniejsze rzeczy, ale o ogromnym znaczeniu - przyczynić się do tego, że w sposób świadomy wesprzemy bojkot konsumencki ze strony społeczeństwa polskiego" - wskazał Wypij.

Przypomniał, że projekt nowelizacji Prawa przedsiębiorców czeka na rozpatrzenie w Sejmu 55 dni. "Od 55 dni pani marszałek Elżbieta Witek blokuje i mrozi działania tej ustawy, wynajdując kolejne powody, dla których ten projekt nie jest procedowany. Chciałbym zapytać, czyje interesy w ten sposób chroni pani marszałek Witek, dlaczego ten antyputinizm jest tylko na pokaz?" - pytał poseł Porozumienia.

Projekt w zamrażarce sejmowej

Rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek przekonywał, że dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez jego ugrupowanie Polacy mogliby realnie zobaczyć "które ruskie produkty są w polskich sklepach i świadomie ich nie kupować". "Ta antyrosyjskość na pokaz jest już dość męcząca, bo z jednej strony premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński i inni liderzy PiS bardzo twardo mówią, jak trzeba walczyć z Rosją, a gdy dochodzi do konkretów i np. prorosyjski polityk Viktor Orban wygrywa wybory na Węgrzech, to Zbigniew Ziobro, minister w rządzie PiS jako pierwszy spieszy z gratulacjami" - powiedział Strzeżek.

Projekt Porozumienia jest krótki - zakłada zmianę w art. 21 Prawa przedsiębiorców. Chodzi o dodanie ustępu o treści: "Jeżeli państwem siedziby wytwórcy towaru jest Federacja Rosyjska, przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza dodatkowo na tym towarze, a jeżeli towar jest w opakowaniu to na jego opakowaniu, wyraźnie widoczną, w części wyeksponowanej dla konsumenta, grafikę przedstawiającą flagę Federacji Rosyjskiej".

Środek świadomego wyboru

W uzasadnieniu propozycji można przeczytać, że ma ona związek z trwającą wojną w Ukrainie i wpisuje się w "działania mające na celu przywrócenie stanu pokoju, umożliwiając konsumentowi podejmowanie świadomego wyboru celem uniknięcia ewentualnego, przypadkowego nabycia produktów pochodzących z Federacji Rosyjskiej". Tym samym - jak czytamy - "projekt ustawy może przyczynić się do uszczuplenia wpływów do skarbu państwa agresora, które mogłyby zostać przeznaczone na wsparcie machiny wojennej".