Czy bezpieczeństwo żywnościowe Polaków jest zagrożone?

Autor: PAP

Data: 25-06-2022, 10:44

Bezpieczeństwo żywnościowe Polaków jest niezagrożone - zapewnił wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ubolewał nad tym, że pomoc UE w sprawie transportu ukraińskiego zboża pozostaje do tej pory jedynie w formie deklaracji.

\Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa zapewnia, że bezpieczeństwo żywnościowe Polaków jest niezagrożone /fot. PTWP

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zapewnia, że pod względem bezpieczeństwa żywnościowego Polacy są niezagrożeni, bo nasz kraj ma duże nadwyżki produkcyjne.

Bezpieczeństwo żywnościowe Polaków jest niezagrożone

"O tym świadczy duży eksport. Zapotrzebowanie na żywność w Polsce jest w pełni zaopiekowanie. Zarówno dla wszystkich Polaków, jak i rzeszy uchodźców z Ukrainy. W tym temacie nie mamy żadnych obaw" - dodał Kowalczyk.

Obawy dotyczą bezpieczeństwa żywnościowego tych rejonów, do których nie dopłynie zboże z Ukrainy.

"Chodzi o kraje Bliskiego Wschodu, niektórych regionów Afryki. Co do cen - można mieć obawy, bo każdy niedobór powoduje ich wzrost. Z drugiej strony musimy myśleć o tym, że głód czy niedożywienie może spowodować falę migracji do UE" - powiedział minister rolnictwa.

Jego zdaniem wszystkie kraje UE muszą być tego świadome. Ubolewał, że deklaracje UE dotyczące "korytarzy solidarnościowych" umożliwiających przewóz zboża z Ukrainy pozostały jedynie deklaracjami, a nie poszła za nimi realna pomoc wspólnoty.