Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i łącznie 24 godziny merytorycznych dyskusji podczas forum, które mogą cię zainspirować do zawodowych zmian i nowych biznesowych decyzji.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Agenda Forum Rynku Spożywczego i Handlu przygotowana w konsultacjach z przedstawicielami branży jest już gotowa, a nasi moderatorzy pracują nad scenariuszami poszczególnych sesji, by zadać jak najwięcej kluczowych pytań i zyskać cenne odpowiedzi ekspertów i ekspertek.

6 listopada 2023, godz. 12.45-14.00 zapraszamy na panel: #green trends/ ESG w branży spożywczej: dobrostan zwierząt, klimat, konsument.

· Czy ESG to tylko obowiązki? Jakie korzyści biznesowe może przynieść firmom wdrażanie różnych aspektów strategii ESG (klimat, dobrostan, środowisko)?

· Co ESG oznacza w praktyce dla konsumentów? Jak skorzystają oni na nowych wytycznych dla firm i zmianach legislacyjnych UE?

· Dobrostan zwierząt, klimat, konsument w strategii firm spożywczych. Przykłady praktyczne

· Czy zrównoważony system żywnościowy jest odporny na wojny, kryzysy i globalne wstrząsy?

· ESG. Jak rządzący mogą wspomóc firmy spożywcze?

· Produkcja zdrowszej żywności wychodzi firmom na zdrowie. Jak branża spożywcza może wpłynąć na zdrowie konsumentów bez utraty zysków?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Mateusz Kowalczyk, CEO, Co-Founder; FOODSI

Lidia Krawczyk, Food Business Manager in Europe, Compassion in World Farming

Patryk Krężelewski, członek zarządu, Foodmakers Sp. z o.o.

Vassilen Tzanov, General Manager Central and Southeastern Europe, Upfield

Maciej Zduńczyk, Field Manager Customer Service, CHEP

Moderacja: Natalia Janus, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Główne tematy

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum pod hasłem TrendsTalks będą:

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw

• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?

Plebiscyt Dobry Produkt 2023

Forum towarzyszyć będą także wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt. To plebiscyt, podczas którego grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy, zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną, wybiera 15 nagrodzonych firm i produktów, przyznając certyfikaty Dobry Produkt.

- Świat wokół nas zmienia się dynamicznie, a to, co dzieje się na globalnej scenie, znajduje odzwierciedlenie także w przemyśle spożywczym i handlu. Branża musi być gotowa na te zmiany i odpowiednio na nie reagować, aby sprostać ewoluującym zwyczajom i nawykom konsumentów. To duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna szansa. Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest okazją do inspirowania i dzielenia się wiedzą, dlatego bardzo zachęcam do rejestracji na to wydarzenie wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z trendami i prognozami - mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl, współautorka programu Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

KATEGORIE KONKURSOWE

Certyfikaty przyznane zostaną w 5 kategoriach:

● Produkt wysokiej jakości|

● Produkt marki własnej > nowa kategoria!

● Innowacyjny produkt

● Produkt tradycyjny i regionalny

● Produkt HoReCaTrends