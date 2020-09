Czy firmy kurierskie są przygotowane na ew. drugi lockdown?

Szybko wdrożyliśmy m.in. procedury i zalecenia ograniczające do minimum kontakt pomiędzy klientem a kurierem, co w pierwszym etapie było najważniejsze. Np. zachęcaliśmy i nadal zachęcamy do wybierania opcji doręczenia przesyłek bez podpisu we wskazane przez odbiorcę, bezpieczne miejsce, która jest dostępna w ramach istniejącej usługi FlexDeliveryService.

Obostrzenia i ograniczenia związane z pandemią stały się również impulsem do szybszego wdrażania rozwiązań technologicznych usprawniających doręczanie przesyłek. Wprowadziliśmy m.in. możliwość bezdotykowego odbioru za pomocą kodu PIN: nadawca, wypełniając etykietę adresową przesyłki, podaje numer telefonu odbiorcy, który następnie otrzymuje od nas wiadomość SMS z kodem. Przy odbiorze wystarczy podać PIN kurierowi, nie trzeba się podpisywać.

Przyśpieszyliśmy również start współpracy z BLIKIEM, czyli najwygodniejszą i najbezpieczniejszą obecnie formą płatności bezgotówkowych. Korzystając z tej formy odbioru do kuriera nie trzeba nawet zbliżać się z kartą płatniczą, wystarczy podać mu odpowiedni kod.

Dodam, że te rozwiązania pozostaną dostępne niezależnie od pandemii, ponieważ dobrze odpowiadają na potrzeby klientów i powinny być komponentem nowoczesnych usług kurierskich.

Pamiętajmy, że pandemia nadal trwa, mimo zniesienia wielu restrykcji. Nasi pracownicy i kurierzy niezmiennie korzystają z wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej, takich jak maseczki czy płyny do dezynfekcji. Raz jeszcze podkreślę, że kwestie związane z bezpieczeństwem są dla nas na pierwszym planie.

GLS poradził sobie ze wzmożonym ruchem oraz oczekiwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i elastyczności usług kurierskich w okresie lockdownu. Dysponujemy dziś arsenałem rozwiązań sprawdzonych w praktyce i możemy czerpać z dotychczasowych doświadczeń. Dlatego mogę powiedzieć, że w zakresie naszych usług jesteśmy przygotowani na ewentualny drugi lockdown.