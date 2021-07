Czy firmy spożywcze wykorzystują potencjał TikToka?

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 13-07-2021, 12:34

Magdalena Bliżniak i Magdalena Wysocka, team TikTok & Young Creators agencji GetHero

Portalspozywczy.pl: Czy polskie marki spożywcze wykorzystują już potencjał TikToka?

Magdalena Bliżniak i Magdalena Wysocka, team TikTok & Young Creators agencji GetHero: Część marek z kategorii FMCG działa na TikToku bardzo aktywnie, wykorzystując różne formy obecności - od aktywacji z influencerami, przez prowadzenie własnych profili, po wykorzystywanie formatów reklamowych. Obserwować można duże natężenie tych aktywności, zwłaszcza w kategorii napojów, które chyba jako pierwsze zagościły na polskim TikToku. Inne mocno eksponowane kategorie to chociażby przekąski słone i słodycze. Marek spożywczych, które szukają sposobów na dotarcie do użytkowników TikToka, jest coraz więcej, niemniej nadal widać sporo miejsca dla marek z mniej eksponowanych kategorii, jak chociażby kawy i herbaty, produkty mrożone, pieczywo etc.

A jak to wygląda za granicą? Na jakiej marce warto się wzorować?

Za granicą, tak samo jak w Polsce, marki obchodzą się z TikTokiem na różny sposób. Można zaryzykować stwierdzeniem, że nie odstajemy szczególnie od globalnych trendów i staramy się wykorzystywać możliwości TikToka. To co widoczne w tych zagranicznych praktykach, to bardziej zaangażowane i zorientowane na aplikację, podejście względem tworzenia własnego contentu.

Wyróżnić można chociażby markę Red Bull, która w tym kanale klasycznie stawia na dostarczanie widowni ekstremalnych przeżyć, chowając produkt w cień.

Następnie mamy ciekawe przykłady, marek mocno zanurzonych w TikToka - tu oglądać możemy mix dobrze wyeksponowanych produktów, przedstawionych z wykorzystaniem TikTokowych trendów.

Oprócz stałych działań na własnym profilu, sprawdzają się również okazjonalne aktywacje, jak np. w wypadku marki Barilla, która postanowiła wykorzystać rodzaj internetowego mema, nawiązującego do jedzenia makaronu. W tym wypadku marka korzystała z formatów płatnych TikToka, w celu przeprowadzenia całej akcji oraz zaangażowała TikTokowych twórców, by wzmocnić swój przekaz.

Kto jest grupą odbiorczą TikToka w Polsce? Do kogo można trafić tym kanałem?

To, co widać na przestrzeni dwóch ostatnich lat, to zdecydowanie postarzenie się grupy użytkowników TikToka. Za pomocą tej platformy dotrzemy zarówno do użytkowników należących do generacji Z, jak również ich starszego rodzeństwa czy rodziców. Z TikToka powoli zaczynają korzystać wszystkie grupy wiekowe. Każdy jest w stanie znaleźć tam coś dla siebie. Popularność aplikacji rośnie i można spodziewać się, że ta tendencja w najbliższym czasie będzie trwała. Aktualnie to TikTok wyznacza trendy, a giganci jak Instagram czy YouTube, starają się za nim nadążyć, proponując własne wariacje na temat krótkich form video.

Czy produkty spożywcze może promować praktycznie każdy czy warto jednak szukać influencerów?

Promocja na TikToku odbywać może się w różnej formie. To, na jakie działania zdecyduje się dana marka, wynikać powinno z jej strategii, celów, czy samego produktu. Trudno zaproponować jedno, uniwersalne rozwiązanie.

Co się sprawdza, a czego nie robić na TikToku?

TikTok to przede wszystkim miejsce poświęcone rozrywce, w najróżniejszej formie i to podstawowa zasada, o której trzeba pamiętać, planując swoje działania na tej platformie. Użytkownik oczekuje kreatywności, pozytywnych emocji, czy informacji zaserwowanych w lekkiej i przystępnej formie. Niezależnie od tego, na jaki typ działań się zdecydujemy, powinny być one dopasowane do specyfiki platformy - np. za pomocą wykorzystywanych trendów i konwencji, charakterystycznych zabiegów montażowych, etc. Przeklejanie na TikToka kreacji z innych SM nie ma większego sensu, raczej nie zaskarbią sobie uwagi widzów.

GetHero trzeci rok z rzędu publikuje wyniki badania "Kim są polscy użytkownicy TikToka" prowadzonego razem z Uniwersytetem SWPS. Niedawno ukazała się trzecie edycja: gethero.pl/raport-tiktok