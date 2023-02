W tym roku inflacja w Polsce może być niższa niż zakłada to prognoza OECD, która przewiduje, że sięgnie ona 12,7 proc - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, podczas prezentacji raportu OECD podsumowującego przegląd gospodarczy Polski.

Czy inflacja w Polsce może być mniejsza niż przewiduje OECD? Fot. shutterstock

Jaka może być inflacja w Polsce?

"Jeśli chodzi o 2023 rok, prognoza OECD zakłada inflację w Polce na poziomie 12,7 proc. Myślę, że taka perspektywa była jeszcze najbardziej prawdopodobna kilka miesięcy temu, ale wszystko na to wskazuje, że w związku z tym, że kryzys energetyczny został dość dobrze opanowany i ta górka, która miała się pojawić w pierwszym kwartale nie jest tak znacząca w Polsce jakbyśmy się jej spodziewali, to myślę, że ten 2023 rok z końcem pokaże nam lepszy wynik niż 12,7 proc." - powiedział Buda.

Odnosząc się do wieku emerytalnego minister przypomniał, że rząd stworzył instrumenty pozwalające na dłuższą pracę - jak zerowy PIT dla osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego chcą kontynuować pracę. Zapewnił jednocześnie, że rząd nie ma żadnych planów, aby zmieniać wiek emerytalny.

Buda poinformował też, że nie trwają prace zmierzające do wprowadzenia dodatkowych podatków związanych z rynkiem nieruchomości.

W poniedziałek w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się prezentacja raportu OECD, który został przedstawiony przez sekretarza generalnego OECD Mathiasa Cormanna. Poinformował on, że prognoza OECD zakłada, iż w tym roku wzrost PKB Polski wyniesie 0,9 proc., a w przyszłym 2,4 proc. Z kolei inflacja CPI ma wynieść odpowiednio 12,7 proc. i 4,6 proc.

"Przewidujemy, że polska gospodarka wzrośnie w tym roku o około 1 proc., a w przyszłym roku będzie to 2,4 proc. (...) Oczekujemy, że NBP będzie nadal działał na rzecz zduszenia inflacji" - powiedział Cormann.

OECD wskazuje, że ryzykiem dla prognoz pozostaje przedłużanie się konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Jednak polska gospodarka, jak wskazuje resort rozwoju i technologii, niejednokrotnie zaskoczyła pozytywnie w okresach kryzysowych, na przykład podczas kryzysu finansowego lat 2008-2009 czy kryzysu pandemicznego.

Polska poradziła sobie z wyzwaniem napływu obywateli Ukrainy

Z raportu OECD wynika ponadto, że Polska z powodzeniem poradziła sobie z wyzwaniem napływu obywateli Ukrainy do kraju, a dzięki wdrożonym rozwiązaniom polityki fiskalnej udało się znacząco ograniczyć negatywny wpływ pandemii i inwazji Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

Niezależnie od obecnego kryzysu związanego z wojną za naszą wschodnią granicą i jej konsekwencjami - przed Polską, jak wskazano w raporcie, są wyzwania strukturalne. Poza zaadoptowaniem rynku pracy do procesów demograficznych i zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, Polska podejmuje działania związane z dekarbonizacją gospodarki czy dalszą cyfryzacją gospodarki. Dalsza cyfryzacja gospodarki może pomóc w uwolnieniu potencjału polskich przedsiębiorstw w kraju i na rynkach światowych.

Polska, tak jak pozostałe państwa należące do OECD, co dwa lata poddawana jest przeglądowi gospodarczemu. Efektem przeglądów jest raport o stanie polskiej gospodarki. Składa się on z dwóch części: rozdziału stałego i tematycznego. Pierwszy dotyczy zagadnień makroekonomicznych i ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej w kraju, a drugi kwestii wybranej wspólnie przez OECD i kraj poddawany przeglądowi. W tym roku jest to cyfryzacja polskiej gospodarki.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada za koordynację prac nad przeglądami gospodarczymi państw na forum OECD. Koordynuje prace polskiej administracji państwowej przy realizacji przeglądu gospodarczego Polski i przewodzi polskiej delegacji podczas takiego przeglądu.