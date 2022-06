Czy konsolidacja branży spożywczej przyspieszy?

Autor: Bank Pekao/oprac. OW

Data: 01-06-2022, 13:19

W połowie ubiegłej dekady w polskim przemyśle spożywczym zapanował wyraźny trend konsolidacyjny, który utrzymywał się nieprzerwanie przez sześć kolejnych lat - informuje Bank Pekao.

Czy konsolidacja branży spożywczej przyspieszy? Fot. shutterstock

Stopień koncentracji polskiej branży spożywczej od kilku lat rośnie dość szybko.

Jako jedną z kluczowych przyczyn tego trendu można wskazać rosnący stopień dojrzałości sektora.

W kolejnych jego segmentach coraz mocniej wykształca się grupa liderów – dużych firm systematycznie „budujących masę”, zwiększających swoje udziały rynkowe i osiągających coraz większą przewagę nad mniejszymi podmiotami.

Konsolidacja branży spożywczej a sukcesja

Eksperci Banku Pekao zauważają, że proces konsolidacji skutkuje zaostrzaniem walki konkurencyjnej i coraz silniej wypycha mniejsze podmioty z „mainstreamowej” części rynku, spychając je do nisz produktowych czy regionalnych. W niektórych gałęziach przemysłu spożywczego produkujących względnie jednorodne wyroby jest jednak trudno o atrakcyjne i pojemne nisze, które mogłyby pomieścić dużą liczbę graczy.

- Dodatkowym czynnikiem stymulującym ten proces mogą być kwestie związane z sukcesją. Większość firm spożywczych, zwłaszcza małych i średnich to podmioty będące własnością osób prywatnych, które prowadzą działalność już od kilkudziesięciu lat. Niektóre z tych osób chcąc przejść na emeryturę napotykają problem znalezienia następcy i przekazania własności, co prowadzi do zamykania firm - mówi Andrzej Brauner, Dyrektor ds. specjalizacji sektorowej Agro-Spożywczy w Bank Pekao S.A.

- Najsilniejsze tendencje konsolidacyjne wystąpiły w przetwórstwie mięsa, przetwórstwie mleka oraz w produkcji wyrobów piekarskich i mącznych. Wszystkie te trzy segmenty na początku dekady wyróżniały się wysoką liczbą podmiotów - od ponad 200 w branży mleczarskiej do ponad 800 w przetwórstwie mięsa - dodaje.

W latach 2010-2020 ubyło w nich łącznie ponad 390 firm. W ujęciu procentowym spadki wyniosły 20-30%. Co ciekawe, podobnego trendu nie było widać w przetwórstwie owoców i warzyw, choć jest to kolejny segment skupiający blisko 250 przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników - informuje Andrzej Brauner.

Rosnąca koncentracja branży spożywczej

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A, tłumaczy, że rosnąca koncentracja branży wyraża się także w postępującym procesie „budowania masy”, tzn. we wzroście przeciętnej skali działalności firm.

- O ile w roku 2010 przeciętna duża firma generowała nieco ponad 300 mln złotych obrotów rocznie, o tyle w 2020 r. było to już blisko 600 mln. Oczywiście wzrost ten wynikał częściowo z długoterminowego trendu wzrostowego cen żywności - mówi.

- Biorąc jednak pod uwagę fakt, że średnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego w latach 2010-2020 wzrosły o około 22%, a w tym samym czasie średnie przychody na 1 firmę dużą zwiększyły się o ponad 75% można stwierdzić, że zdecydowana większość przyrostu jednostkowych obrotów była efektem wzrostu skali działalności firm. Warto zauważyć, że także w pozostałych dwóch klasach wielkości miał miejsce wyraźny wzrost przeciętnych przychodów generowanych przez pojedynczą firmę, przy czym w grupie firm średnich wyniósł on blisko 80% - dodaje.

Paweł Kowalski zauważa również, że w przekroju segmentowym wzrost koncentracji rynku w rękach grupy największych firm był w minionej dekadzie wyraźnie widoczny niemal we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego.

- W największym stopniu udział dużych firm w łącznych obrotach wzrósł w przetwórstwie ryb oraz produkcji wyrobów piekarskich i mącznych - w obu przypadkach po 16 punktów procentowych. Znaczne wzrosty (powyżej 10 p.p.) tego udziału odnotowano także w przetwórstwie mięsa, branży mleczarskiej, jak również w przetwórstwie owoców i warzyw – informuje ekspert Banku Pekao.