Czy łańcuchy dostaw są zagrożone?

Cześć pracujących w Polsce Ukraińców decyduje się wrócić do Ojczyzny i jej bronić. Ta honorowe i godne pochwały decyzje mogą jednak stanowić problem dla firm, gdzie pracowali.







Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 02-03-2022, 13:02

Czy łańcuchy dostaw są zagrożone? /fot. Shutterstock

Branżą, gdzie liczba pracowników z Ukrainy, była szczególnie liczna, jest sektor logistyczny. - Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji i możliwe nagłe powroty pracowników narodowości ukraińskiej do swojej ojczyzny, mogą wystąpić pewne zakłócenia w europejskim łańcuchu dostaw. Jednak obecnie trudno jest określić skalę tego zjawiska - mówi Klaudyna Polanowska-Skrzypek, Group PR menedżer, rzecznik prasowy Grupy Raben. - Natomiast, my dokładamy wszelkich starań, aby skutki obecnej sytuacji były jak najmniej odczuwalne dla naszych klientów - zapewnia rzecznik prasowy Grupy Raben.

Frigo wsparło pomoc dla Ukrainy

- W centrach dystrybucyjnych Frigo Logistics zatrudniamy blisko 100 koleżanek i kolegów z Ukrainy, którzy są ważną częścią naszego zespołu i z którymi łączy nas poczucie wspólnoty. W obecnej sytuacji chcemy zapewnić im jak największe wsparcie. Stale z nimi rozmawiamy i staramy się odpowiadać na potrzeby ich oraz ich bliskich - mówi Kristof Verbruggen, Prezes Frigo Logistics. Dodaje, że firma wsparła również transportowo akcję sieci Żabka Polska, która przekazała do punktu w Korczowej 31 ton produktów spożywczych, środków higienicznych i wody dla ok. 34 tys. osób przekraczających polską granicę.

Nie ma ryzyka opóźnień dostaw

Kristof Verbruggen wskazuje, że dramatyczne wydarzenia dotykające ukraińskich współpracowników wywołują wiele emocji, które są obecnie największym wyzwaniem dla całej firmy. - Jeśli chodzi o powołania do wojska, to obecnie zaledwie kilka osób spośród naszego zespołu wyjeżdża na ojczyznę. Nie ma to oczywiście wpływu na naszą działalność operacyjną. Dostawy żywności do naszych partnerów odbywają się zgodnie z planem i obecnie nie są zagrożone ryzykiem opóźnień. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że sytuacja geopolityczna jest bardzo niepewna, dlatego stale śledzimy bieg wydarzeń i pod kątem organizacyjnym jesteśmy przygotowani, by w razie wyjazdu kolejnych osób zapewnić ciągłość pracy w naszych centrach - mówi prezes Frigo Logistics.

W DHL nie ma sygnałów chęci rezygnacji z pracy

Pracownicy ze wschodu pracują także w firmach kurierskich obsługujących sektor e-commerce. - W DHL od lat zatrudniamy wiele osób pochodzenia ukraińskiego. W obecnych okolicznościach sytuacja związana z naszą załogą jest stabilna - nie otrzymujemy sygnałów dotyczących chęci rezygnacji z pracy - mówi Justyna Dąbrowska, Ekspert ds. Komunikacji Zewnętrznej i Budowania Marki DHL.

Dodaje, że w tej szczególnej sytuacji, wszystkim pracownikom, pochodzącym z Ukrainy oraz ich rodzinom, firma zapewnia wszelkie potrzebne wsparcie. - W kwestii łańcucha dostaw - nasza sieć operacyjna działa poprawnie, a dostawy są realizowane terminowo. Plany i procedury awaryjne w DHL Parcel zakładają różne scenariusze, na które jesteśmy przygotowani. W przypadku pojawienia się utrudnień – zachowanie ciągłości dostaw i procesów będzie naszym priorytetem - zapewnia Justyna Dąbrowska.