Chciałbym, by producenci naszej żywności mieli w Polsce podmiotowość. A osoby, które kupują produkty spożywcze miały także świadomość, że są one wytwarzane w naszym kraju i to w normalnym standardzie. Najważniejszą kwestią jest jednak to, by w ministerstwie pracowali fachowcy - powiedział w Onecie Michał Kołodziejczak.