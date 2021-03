Czy można uratować świat przez zmianę nawyków żywieniowych?

Akcelerator foodtech.ac szuka kolejnych innowacyjnych start-upów z branży spożywczej.

Przez 3 edycje akceleratora przeszło do tej pory 15 projektów, z czego aż 12 nadal działa.

Aplikacje przesyłać można do 7 kwietnia

Rewolucyjne i obłędne w smaku zamienniki mięsa? Roślinne sposoby na nabiał? Alternatywne, ekologiczne rolnictwo wertykalne? To tylko niektóre z projektów, które wyszły spod skrzydeł akceleratora dla branży spożywczej foodtech.ac.

Do 7 kwietnia można zgłaszać swoje pomysły na kolejne rewolucyjne rozwiązania, które usprawnią branżę agri-food i pomogą jej być bardziej ekologiczną. 5 najlepszych zespołów przejdzie intensywny 8-tygodniowy program pod okiem mentorów i specjalistów z branży. Na koniec zaprezentuje się przed inwestorami i mediami na Demo Day.

- Już dziś widzimy dramatyczne koszty przemysłowej produkcji żywności. Jednym z nich jest wzrost zachorowań na rozmaite choroby cywilizacyjne. Innym, nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego, co również odbija się na zdrowiu ludzi. Widać, że stara droga to droga donikąd. Potrzebujemy innych rozwiązań. Branża to dostrzega, dostrzegają to konsumenci, coraz bardziej świadomi, jaki wpływ ma jedzenie i na ich zdrowie, i na środowisko wokół nich, i na całą planetę. Naszą rolą jest te zmiany umożliwić i przyspieszyć. - komentuje Piotr Grabowski, współzałożyciel foodtech.ac

Do kogo skierowany jest akcelerator?

Program skierowany jest do osób i zespołów mających pomysł na biznes lub gotowe innowacyjne rozwiązanie dla sektora spożywczego.

Dziedziny, w których innowacje są szczególnie pożądane to:

Białko - Roślinne, z owadów, mięso hodowane komórkowo,

Opakowania - Inteligentne, biodegradowalne i jadalne

Śmieci - Zarządzanie odpadami w biznesie

Lifestyle - Produkty retailowe, zdrowe odżywianie, zrównoważone koncepty restauracyjne

Agritech - automatyzacja upraw, chemia pochodzenia roślinnego, farmy miejskie

- Stawiamy na osoby otwarte i gotowe do działania - mówi Michał Piosik, współzałożyciel foodtech.ac - jak przychodzi do nas ktoś mocno zdeterminowany do tego, by stworzyć biznes, który zmieni świat, to nawet jeśli nie ma do końca wyklarowanego pomysłu czy też pomysł ten nie jest do końca dobry, to jesteśmy w stanie z nim pracować, poprowadzić go, zmodyfikować pierwotny koncept - dodaje.