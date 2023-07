Powstają z trzciny cukrowej, ziemniaków, a nawet alg morskich i są całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego. „Zielony” plastik produkowany z roślin to już nie ekologiczna ciekawostka, ale intensywnie rozwijająca się branża światowej gospodarki – zapewnia Reuters.

Bioplastik to ekologiczna alternatywa dla zwykłych tworzyw sztucznych, które zanieczyszczają środowisko naturalne/Fot. Pixabay

UE i Stany Zjednoczone sukcesywnie zwiększają produkcję bioplastiku

Wielkie koncerny stawiają na ekologiczne rozwiązania. „Zielona” butelka Coca – coli

Z jakich naturalnych surowców powstają biotworzywa?

Klocki z trzciny cukrowej? Innowacyjny projekt firmy Lego

Całkowita rezygnacja z tworzyw sztucznych. Czy to w ogóle możliwe?

Czy plastik może być eko?

W 2022 roku do produkcji opakowań zużyto aż 48 % biologicznych tworzyw, które są ekologiczną alternatywą dla zwykłego plastiku. Te liczby będą z roku na rok rosnąć. Według prognoz organizacji European Bioplastic już w 2027 roku światowa produkcja bioplastiku wyniesie około 6,3 mln ton. Na przykład ambicją Stanów Zjednoczonych jest zamiana aż 90 % plastiku na materiały biodegradowalne w ciągu najbliższych 20 lat. O tych proekologicznych planach poinformował osobiście na początku roku prezydent Joe Bidden zachęcając jednocześnie producentów bioplastiku do jeszcze większej mobilizacji – czytamy na stronach internetowych Reutersa.

UE nie zamierza zostać w tyle za USA. Do końca roku Wspólnota wyda rozporządzenie dotyczące produkcji i recyklingu bioplastiku. Dokument uwzględni projekty realizowane w ramach Zielonego Ładu oraz kwestię ulg podatkowych, które mogą przyczynić się do produkcji zielonych tworzyw na szerszą skalę.

Proekologiczna Coca – Cola. Pierwsza „zielona butelka”

Opakowania typu bio są wykorzystywane przez wielkie światowe marki, takie jak Coca – Cola, która pierwszą butelkę składającą się w 30 % z substancji pochodzenia roślinnego zaprojektowała w 2009 roku. Natomiast 12 lat później powstał model wykonany już w 100 % z materiałów bio, łącznie z etykietą i nakrętką.

Niestety udział naturalnych tworzyw w całkowitej produkcji plastiku na skalę przemysłową jest nadal znikomy. Pocieszający jest fakt, że w procesie produkcji bioplastiku wykorzystuje się coraz więcej gatunków roślin: od kukurydzy, najczęściej stosowanej w Stanach Zjednoczonych po trzcinę cukrową popularną w Azji czy mix buraków cukrowych i ziemniaków cieszących się powodzeniem w krajach Unii Europejskiej. Na ekologicznym rynku pojawiły się ostatnio zupełnie nowe biotworzywa do produkcji których zostały użyte algi morskie, bioodpady i dwutlenek węgla pozyskiwany z atmosfery. Ten trend może być inspiracją i zachętą dla sektora rolniczego: warto rozważyć inwestycję w uprawę roślin, które mogłyby posłużyć do produkcji bioplastiku – czytamy w serwisie Reuters.

Wielkie koncerny grają w zielone

WWF (World Wilde Fund for Nature) już w 2013 roku powołała do życia stowarzyszenie zajmujące się promocją surowców służących do produkcji bioopakowań. Jednym z elementów strategii organizacji jest zachęcenie wielkich korporacji, takich jak McDonald's, Coca – Cola, Lego czy Nestle, do wykorzystywania bioplastiku na coraz większą skalę.

Celem WWF jest także zwiększenie ilości materiałów pochodzenia roślinnego w segmencie opakowań powstałych dzięki recyklingowi. Ważne jednak, by surowce, z których produkowany jest bioplastik pochodziły ze sprawdzonych źródeł.

Jaki jest „cykl życia” bioplasiku? Po wykorzystaniu może być poddany recyklingowi lub przeznaczony na kompost. Ważne, by były ponownie użyte i stały się elementem zamkniętego obiegu. Zgodnie z ekologiczną maksymą „zero waste” nie powinny trafić do środowiska naturalnego lub być wyłączonymi z eksploatacji.

Klocki Lego w nowej, ekologicznej odsłonie

Jednym ze znanych koncernów, który postawił na ekologiczny plastik jest Lego. Duński producent zabawek wykorzystuje biopolyethynol wytworzony z trzciny cukrowej od 2018 roku. Już niemal połowa zestawów klocków z logiem znanej marki jest wykonana z surowców pochodzenia roślinnego.

Według Marii Rosenberg, specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju już wkrótce bioplastic zacznie odgrywać kluczową rolę w przemyśle.

Wielkie koncerny muszą teraz zadbać o pozyskiwanie surowców naturalnych niezbędnych do wyprodukowania bioplastiku, równie intensywnie jak kiedyś troszczyły się o pozyskanie paliw kopalnianych potrzebnych do produkcji syntetycznych tworzyw sztucznych – pisze na swoim blogu ekolożka cytowana przez serwis Reuters.

Tworzywa naturalne zastępuję zwykły plastik

Przykładem takich działań może być firma Tetra Pak, która wykorzystuje organiczne tworzywa do produkcji opakowań. W 2021 roku holding sprzedał 17,6 bilionów „zielonych” opakowań oraz 10,8 bilionów kubków z surowców naturalnych. Gdyby te produkty zostały stworzone ze zwykłego plastiku do ich powstania zużyto by około 96 kiloton materiałów pochodzenia kopalnego.

Natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa zarekomendowała wymianę zwykłych polimerów na biodegradowalne tworzywa pochodzenia naturalnego w sektorach rolniczych odpowiedzialnych za produkcję m.in. folii do ściółkowania, sprzętu wędkarskiego, osłon do drzew czy sznurków podtrzymujących rośliny.