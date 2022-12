W mojej ocenie żaden kraj UE nie jest przygotowany na takie rozwiązanie. Swoją opinię opieram na tym, iż corocznie statystyczny mieszkaniec UE wytwarza coraz więcej odpadów. Także Polska na tym tle nie wypada ani korzystniej ani gorzej - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

KE zaostrzy przepisy w sprawie recyklingu?

Albert Katana, Portal Spożywczy: Komisja Europejska ogłosiła 30 listopada projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Dotychczas sprawę opakowań regulowała dyrektywa, która, choć wiąże państwo członkowskie UE, pozostawia swobodę wyboru formy i środków. Rozporządzenie nie daje takich możliwości. Dlaczego Komisja Europejska w celu regulacji rynku opakowań sięga po coraz ostrzejsze formy prawne - czy państwa członkowskie nie radzą sobie z odzyskiem i recyklingiem opakowań?

Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań: Unijne rozporządzenie określać będzie ambitniejsze cele w zakresie zbiórki i recyklingu opakowań oraz wymogi dotyczące projektowania i składu opakowań. Co najważniejsze, decyzja o przejściu z dyrektywy na rozporządzenie spowoduje, że nie będzie konieczności transpozycji nowych przepisów do porządku prawnego poszczególnych państw członkowskich. Wymagania będą zatem stosowane bezpośrednio od momentu wejścia regulacji w życie. Tym samym nie będzie oficjalnie możliwości aby poszczególne kraje członkowskie nie wdrażały na czas wymogów z dyrektyw tak jak to ma dzisiaj ma miejsce np. dla wymagań SUP (jednorazowych tworzyw sztucznych). W praktyce jednak do rozporządzenia w każdym kraju należy będzie wydać przepisy szczegółowe. Tym samym o ile zakazy i cele będą obowiązywać wprost to jednak system kar i sposobów realizacji celów nadal pozostanie w legislacji krajowej. Możemy zatem mówić o znacznym przyspieszeniu prac legislacyjnych jednak nadal krajowa legislacja będzie towarzyszyła rozporządzeniu.

Wydanie legislacji w formie rozporządzenia jest próbom KE ujednolicenia zasad i terminów wejścia w życie poszczególnych obowiązków. Oczywiście niezależnie sam projekt rozporządzenia zawiera bardziej ambitne cele recyklingu. W mojej ocenie KE nadal za dużą wagę przywiązuje do celów recyklingu a za małą do wypracowania rozwiązań ułatwiających stosowanie wyrobów z recyklingu.

Nadrzędnym celem zmian prawodawstwa UE w zakresie opakowań jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych o 15% do 2040 r. na państwo członkowskie na mieszkańca w porównaniu z 2018 r., co doprowadziłoby do ogólnego zmniejszenia ilości odpadów w UE o około 37% w porównaniu ze scenariuszem bez zmiany prawodawstwa. Nastąpić to ma przez zarówno ponowne użycie, jak i recykling. Jak przygotowana do tego jest Polska?

W mojej ocenie żaden kraj UE nie jest przygotowany na takie rozwiązanie. Swoją opinię opieram na tym, iż corocznie statystyczny mieszkaniec UE wytwarza coraz więcej odpadów. Także Polska na tym tle nie wypada ani korzystniej ani gorzej.

Propozycja KE słusznie kieruje działania nie tylko na recykling, ale zauważa problem nadmiernej ilości odpadów opakowaniowych generowanych na terenie Unii Europejskiej. Regulacja kładzie duży nacisk na zapobieganie powstawania odpadów, zwiększeniu udziału opakowań nadających się do ponownego użycia oraz dopiero na końcu podniesieniu poziomu recyklingu.

Propozycja Komisji przewiduje wprowadzenie wiążących celów, które zobligują poszczególne państwa członkowskie do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Docelowo zakładane jest zmniejszenie ilości generowanych odpadów opakowaniowych per capita o 15 % do 2040 r. (w porównaniu z 2018 r.). Jednak jak porównywać ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych na mieszkańca w poszczególnych państwach to nawet po zmniejszeniu o 15% to i tak statystyczny Niemiec (225,79 kg na mieszkańca) będzie wytwarzał dużo więcej odpadów od Polaka (172,19 kg na mieszkańca). Czy takie podejście nie ogranicza zmniejszaniu różnic pomiędzy gospodarkami państw UE? To tylko jedno z wielu pytań które się nasuwając analizując zaproponowane rozwiązania.

Aby wspierać ponowne użycie lub ponowne napełnianie opakowań, których liczba gwałtownie spadła w ciągu ostatnich 20 lat, firmy będą musiały oferować konsumentom określony procent swoich produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania. Nastąpi również pewna standaryzacja formatów opakowań i czytelne oznakowanie opakowań wielokrotnego użytku. Czy polscy producenci opakowań są do tego przygotowani? Jaki szacunkowy udział w rynku opakowań mają obecnie opakowania wielokrotnego użytku bądź wielokrotnego napełniania?

Wprowadzenie oznakowań opakowań wielokrotnego użytku z punktu widzenia procesów produkcji nie wydaje się być dużym problemem technologicznym. Jednak wprowadzenie systemów wielokrotnego użycia opakowań jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Dzisiaj przy zastosowaniu opakowań jednorazowych nie ma logistyki zwrotnej opakowania a jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych. A odpady można zgnieść, przechowywać dłużej i nie są one objęte reżimami sanitarnymi. Te są dedykowane dla wyrobów końcowych powstałych z ich procesu przetwarzania. A system dla opakowań wielokrotnego użytku wygląda inaczej. Należy dbać o zwrot nieuszkodzonych opakowań, potem zapewnić ich kontrolę jakości oraz system mycia tak aby mogły w sposób bezpieczny być użyte ponownie. Należy przy tym uwzględnić dużo większe koszty logistyki zwrotnej ponieważ wozimy więcej powietrza (nie możemy zgniatać opakowań tak jak robimy to z odpadami) oraz często większą ilością transportów. Tym samym jest to proces bardzo złożony wymagający nowej infrastruktury i wydzielonych miejsc na opakowania wielokrotnego użycia. Nie można jednoznacznie określić jaki jest udział w rynku opakowań wielokrotnego użycia. W skali globalnej jest niewielki. Jedynie dla palet możemy stwierdzić iż wielokrotne palety czy to drewniane czy z tworzywa sztucznego są w powszechnym użyciu. Dla innych asortymentów są rozwiązania różnego rodzaju skrzynek które rotują pomiędzy przedsiębiorstwami (takie znajdziemy również w dużych sklepach gdzie w nich są sprzedawane również warzywa). Jednak konsument w praktyce z opakowaniem wielokrotnego użytku może się zetknąć gdy kupuje piwo w butelce szklanej. Innych szeroko widzianych rozwiązań nie ma. Co tylko pokazuje iż my jako konsumenci korzystamy z dóbr zapakowane w jednorazowe opakowania. Wdrażanie rozwiązań wielokrotnego użycia ma duży sens jednak powinny one być oparte o standardowe konstrukcje aby mogły być wykorzystane ponownie jak najbliżej miejsca gdzie one zostaną odebrane przez lokalnego przedsiębiorcę. A nie musiały puste wracać przez cały kraj do jednego przedsiębiorcy z nich korzystającego. Więc opakowania wielokrotnego użytku wsparte przemyślaną strategią ekoprojektowania oraz ekomodulacją (sposób kształtowania opłat produktowych) może rozpowszechnić takie rozwiązania. Samo nałożenie celu w formie 5% w moim przekonaniu nic nie da. Czy wyobrażamy sobie opakowania do cukierków wielokrotnego użycia? Jest szereg przykładów dla których często prościej zrezygnować z opakowań jednostkowych (często z szkodą dla produktu) niż wdrożyć rozwiązania wielokrotnego użycia.

Komisja chce, aby do 2030 r. wszystkie opakowania na rynku UE nadawały się do recyklingu w ekonomicznie opłacalny sposób. Aby to osiągnąć ustalone mają być kryteria projektowe dla opakowań, utworzone obowiązkowe systemy kaucji za butelki plastikowe i puszki aluminiowe. Wprowadzone zostaną również obowiązkowe wskaźniki zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, które producenci będą musieli uwzględnić w nowych opakowaniach z tworzyw sztucznych. Czy to oznacza, że obecnie recykling opakowań jest nieopłacalny?

Wszystko opiera się o popyt na surowce wtórne i dopuszczone przez struktury administracyjne technologie recyklingu. Jeżeli popyt jest mały lub/i cena surowca pierwotnego niska to recykling jest nieopłacalny. Bo surowiec wtórny może być droższy niż surowiec pierwotny. Niestety nadal widzimy zaciągnięte hamulce w KE czy w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczące rozwoju recyklingu. Obecnie w praktyce nie zmienia się znacząco legislacja dotycząca możliwości wykorzystania surowców wtórnych do bezpośredniego pakowania żywności czy kosmetyków. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/15XX w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością chwilowo nawet zahamowało rozwój nowych technologii. Tylko dla PET (jeden z wielu rodzajów tworzyw sztucznych) mamy zatwierdzone technologie recyklingu dopuszczające ich produkty do zastosowań opakowaniowych do żywności. Dla innych mamy otwartą drogę do zatwierdzania takich technologii. Jednak jeżeli one będą zatwierdzane przez 3-5 lat to od zatwierdzenia do ich wdrożenia minie z 10 lat. KE i wszystkie kraje i instytucje unijne muszą przyspieszyć procedury abyśmy mogli zbudować zakłady recyklingu tak aby tak ambitne cele zrealizować.

Także z jednej strony mamy ambitne cele recyklingu a z drugiej brak zatwierdzonych technologii recyklingu przez EFSA i tym samym nie możemy stosować surowców z recyklingu do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Także to nie chodzi wyłącznie o ekonomię procesów recyklingu. A obecnie zatwierdzone technologie recyklingu przez EFSA są wieloetapowe i drogie. Należy szukać kompromisów również w legislacji pomiędzy bezpieczeństwem, ekologią a ekonomią. Obecnie niestety bardziej jesteśmy pod wpływem działań z gatunku PR niż spójnej polityki dotyczącej społeczeństwa recyklingu. A dawanie celów bez narzędzi ich realizacji i kontroli tylko skomplikuje ten system nie tworząc realnych rozwiązań (bo jakieś oczywiście zostaną stworzone rozwiązania).

Polska Izba Odzysku i Recyklingu opakowań dzięki dofinasowaniu przez wprowadzających zbiera opakowania po płynnej żywności i przekazuje je do recyklingu. Bez tego dofinansowania taki system nie mógł by funkcjonować. Jednak jak jest finansowanie i udaje się poddawać odpady procesom recyklingu to nie można mówić iż recykling jest realizowany w ekonomicznie nie opłacalny sposób. Także wdrożenie ROP (Rozszerzonej Odpowiedzialności Przedsiębiorcy) będzie jednym z rozwiązań wspierającym zwiększenie możliwości recyklingu odpadów opakowaniowych. Jednak co stanowczo podkreślam potrzeba zmian również w skróceniu czasu na przyznawanie decyzji na przetwarzanie odpadów (recykling) oraz powszechnej zgody społeczeństwa na budowę takich zakładów. Obecnie, błędnie w wielu przypadkach, społeczności lokalne bronią się przed wydaniem zgody na wybudowanie zakładu w ich sąsiedztwie.

Zdaniem Komisji rozporządzenie wyjaśni niejasności co do tego, które opakowanie należy do którego pojemnika na recykling. Każde opakowanie będzie opatrzone etykietą informującą, z czego opakowanie jest wykonane i do jakiego strumienia odpadów powinno trafić. Pojemniki na odpady będą opatrzone tymi samymi etykietami. Te same symbole będą używane w całej UE.

Czy ułatwi to konsumentom prawidłową segregację odpadów opakowaniowych? Jeśli pojawi się jeszcze więcej niż dotychczas oznaczeń informujących o materiale z którego wykonano opakowanie, czy nie przyniesie to skutku odwrotnego od zamierzonego?

Nie ma jednej kolorystki pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W Polsce już udało się wprowadzić takie rozwiązanie (oczywiście wiemy jak realnie to wygląda). Jednak każde Państwo członkowskie ma indywidualne swoje rozwiązania które są spójne z posiadaną infrastrukturą i wieloletnimi działaniami edukacyjnymi. Nie widzę obecnie aż takich problemów z segregacją odpadów opakowaniowych. Większy jest z tym aby je segregować w ogóle lub nimi nie palić. Jestem sceptyczny do wprowadzenia jednolitej nomenklatury w tym zakresie. Może z czasem jednak to dzisiaj nie jest priorytet.