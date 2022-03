Czy Polska może sobie pozwolić na otwarcie rynku pracy dla Ukrainy?

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaznaczyła, że Polska może sobie pozwolić na otwarcie rynku pracy, bo bezrobocie utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. "Wprowadzamy udogodnienia dla obywateli Ukrainy, aby mogli podjąć pracę" - zaznaczyła.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 17-03-2022, 12:34

Otwieramy rynek pracy dla obywateli Ukrainy – powiedziała w czwartek w czasie briefingu prasowego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. fot. PAP/Rafał Guz

Przypomniała, że stawa o pomocy dla uchodźców z Ukrainy daje obywatelom Ukrainy możliwość legalnego pobytu w Polsce. "Ten legalny pobyt jest związany także z dostępem do rynku pracy" - dodała.

Jak zalegalizować pracę obywatela Ukrainy?

Minister podkreśliła, że pracodawca ma 14 dni od momentu zatrudnienia obywatela Ukrainy, by zgłosić to przez portal praca.gov.pl. "Automatycznie ta praca staje się pracą legalną" - zapewniła.

Z kolei obywatelom Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed wybuchem konfliktu z Rosją, a kończą im się pozwolenia na pracę, zostają one automatycznie przedłużone.

Wyjaśniła, że Ukraińcy mogą rejestrować się w urzędach pracy, bo mimo że polski rynek pracy będzie otwarty, to w wielu przypadkach potrzebne będzie przekwalifikowanie zawodowe tych osób.

"Możliwość zarejestrowania w urzędach pracy daje jeszcze szerszą możliwość aktywizacji zawodowej" - wyjaśniła.

Minister przekazała, że informacje o dostępnych miejscach pracy i o tym, jak zatrudnić pracownika z Ukrainy, można znaleźć na portalu pomagamukrainie.gov.pl. Źródłem informacji jest także zielona infolinia - 19-524. Dodatkowo resort uruchomił infolinię dla pracodawców - 22-245-61-05.

Jakie wsparcie dla firm zatrudniających Ukraińców?

"To infolinia, która już działa i można zadzwonić i zasięgnąć informacji, jak miejsca pracy obywatelom Ukrainy oferować. Możemy również skorzystać z adresu mailowego: pracaua@mrips.gov.pl Zgłaszamy oferty pracy właśnie przez stronę praca.gov.pl, wypełniamy stosowny arkusz. Możemy również zgłosić ofertę bezpośrednio do publicznych służb zatrudnienia, czyli powiatowych urzędów pracy, o tym, że jesteśmy chętni do zatrudniania obywatela Ukrainy" - wyjaśniła.

Jednocześnie też - jak powiedziała minister - Ukraińcy mogą rejestrować się jako bezrobotni, by mogli korzystać z form wsparcia, jakie daje m.in. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

"Nam zależy na tym, aby okres pobytu obywateli Ukrainy w Polsce był tym okresem, gdzie znajdą miejsce pracy" - stwierdziła.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.