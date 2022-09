Wicepremier Henryk Kowalczyk zakończył dwudniową wizytę w Japonii, podczas której rozmawiał z japońskim ministrem rolnictwa o zwiększeniu eksportu polskiej żywności do Japonii - podał resort rolnictwa.

Henryk Kowalczyk rozmawiał nt. eksportu z Polski przetworzonego termicznie mięsa drobiowego i produktów drobiowych oraz procedur mających na celu otwarcie rynku japońskiego dla polskich borówek; fot. minrol

Henryk Kowalczyk w Japonii

Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wicepremier Kowalczyk reprezentował rząd na uroczystościach pogrzebowych byłego premiera Japonii Shinzo Abego. W wydarzeniu uczestniczyło 218 delegacji zagranicznych, w tym 35 głów państw.

Wicepremier złożył w imieniu polskiego rządu kondolencje z powodu tragicznej śmierci byłego premiera Shinzo Abego i podkreślił zasługi polityka w rozwoju stosunków dwustronnych. Jak przypomniano, w trakcie sprawowania przez Abego funkcji premiera relacje z Japonią zostały podniesione do rangi Partnerstwa Strategicznego. "Szczególną rolę w umacnianiu przyjaznych kontaktów między obydwoma narodami odegrała małżonka Shinzo Abego. Pani Akie Abe propaguje jako honorowa przewodnicząca Ośrodka Opieki Społecznej Fukudenkai wiedzę o kilkuset osieroconych na Syberii polskich dzieciach, które znalazły schronienie w Japonii w latach 20-tych XX wieku" - podkreślił resort.

Podczas wizyty w Japonii Kowalczyk spotkał się też z premierem Japonii Fumio Kishidą oraz z ministrem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Tetsuro Nomurą.

Rozmowa z premierem Kishidą była okazją do wymiany opinii nt. aktualnej sytuacji międzynarodowej spowodowanej wojną w Ukrainie. Wicepremier Kowalczyk wyraził podziękowania dla japońskiego rządu i społeczeństwa za ofiarność i pomoc udzielaną ukraińskim uchodźcom przebywającym w Polsce.

Eksport żywności do Japonii

Podczas rozmowy z japońskim ministrem rolnictwa szef MRiRW omówił stan i perspektywy rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej w ramach Partnerstwa Strategicznego, w tym zwiększenia eksportu polskiej żywności na rynek japoński. Jak podkreśliło MRiRW, spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Japonii miało wymiar historyczny - ostatnie rozmowy na tym szczeblu odbyły się w 2009 r.

Cieszy fakt, że polska żywność zyskała uznanie wymagających importerów i konsumentów japońskich. Liczę, że decyzja władz japońskich z sierpnia br. o przywróceniu możliwości eksportu mięsa drobiowego z Polski przyczyni się do dalszego zwiększenia obrotów handlowych - powiedział wicepremier Kowalczyk

Szef polskiego resortu rolnictwa wyraził również oczekiwanie zakończenia uzgodnień dotyczących eksportu z Polski przetworzonego termicznie mięsa drobiowego i produktów drobiowych oraz sprawnego przebiegu procedur mających na celu otwarcie rynku japońskiego dla polskich borówek.

Jak podano, szef japońskiego resortu rolnictwa podziękował delegacji polskiej za wizytę w Tokio i udział w uroczystościach pogrzebowych byłego premiera Shinzo Abego. Z uznaniem odniósł się do wsparcia niesionego przez Polaków wobec uchodźców z Ukrainy. Poinformował także o planach organizacji w Japonii w 2023 r. spotkania ministrów rolnictwa krajów G7 - podało MRiRW.

Polsko-japońska wymiana handlowa

Rozmówcy wyrazili oczekiwanie zwiększenia polsko-japońskiej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, także w ramach Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (EPA), która weszła w życie 1 lutego 2019 roku. W rozmowach nie zabrakło wątku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie w kontekście wojny w Ukrainie.

Jak zaznaczył resort, Japonia jest istotnym partnerem Polski w sektorze rolno-spożywczym. W 2021 r. odnotowano 54 proc. wzrost wartości polskich towarów wysyłanych do Japonii do poziomu 95,2 mln euro (w 2020 r. wartość eksportu wyniosła 61,6 mln euro). Najważniejszą pozycję w eksporcie zajmuje mięso wołowe. W sierpniu 2022 r. władze japońskie uznały wybrane regiony Polski za wolne od grypy ptaków. Oznacza to przywrócenie możliwości eksportu mięsa i produktów drobiowych z 15 polskich województw