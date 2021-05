Czy Polski Ład ułatwia firmom dążenie do GOZ?

Podejmowaniu ekologicznych inwestycji przez firmy spożywcze i handlowe sprzyjać będą założenia zwiększonego inwestowania w logistykę i łańcuchy dostaw - z Urszulą Kłosiewicz-Górecką z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym rozmawia Olimpia Wolf.

Olimpia Wolf

21-05-2021

Urszula Kłosiewicz-Górecka mówi o GOZ w kontekście firm spożywczych i handlowych

GOZ powinien stać się elementem zrównoważonego rozwoju każdej firmy - mówi Urszula Kłosiewicz-Górecka.

Sprzyjać działaniom na rzecz GOZ mogą pośrednio zapisy w filarze nazwanym "Dobry klimat dla firm" - dodaje ekspertka.

W Polskim Ładzie brakuje spójnej wizji sektora gospodarki żywnościowej, w której ważnym elementem powinny być powiązania między przetwórstwem a rolnictwem.

Olimpia Wolf: Jak Polski Ład może ułatwić firmom spożywczym i handlowym dążenie do Gospodarki Obiegu Zamkniętego?

Urszula Kłosiewicz-Górecka: Znamy jedynie ogólne założenia programu gospodarczego po pandemii określanego Polskim Ładem. Dla jego realizacji ważne będą ustawy i rozporządzenia wykonawcze, które określą terminy, uwarunkowania i narzędzia wspomagające wdrażanie założeń programu. Z perspektywy Europejskiego Zielonego Ładu, wdrażanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w Polsce nie jest już opcją, a koniecznością i niezbędnym kierunkiem rozwoju wszystkich gałęzi gospodarki. GOZ powinien stać się elementem zrównoważonego rozwoju każdej firmy, chociaż na obecnym etapie przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim działań, które dadzą impuls polskiej gospodarce do pobudzenia i rozwoju po kryzysie wywołanym przez lockdowny. Polski Ład wprawdzie zawiera propozycje zmian, które powinny pozytywnie oddziaływać na dążenie polskich firm spożywczych i handlowych do GOZ, ale generalnie postanowień odnoszących się bezpośrednio do sektora gospodarki żywnościowej w programie jest stosunkowo niewiele. Ponadto, z uwagi na ogólny charakter postulatów przedstawionych w Polskim Ładzie, obecnie trzeba ostrożnie podchodzić do określenia ich wpływu na funkcjonowanie polskich firm spożywczych oraz handlowych, zwłaszcza w kontekście GOZ.

Jak zmiany w podatkach mogą wpłynąć na skłonność firm do GOZ?

Na podstawie sygnalnych informacji dotyczących podatków można wnioskować, że zwiększy się skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji, a to powinno się przełożyć na zwiększoną sprzedaż i poprawę sytuacji ekonomicznej firm oraz większą skłonność do inwestowania. Można spodziewać się, że producenci i firmy handlujące artykułami żywnościowymi będą kontynuować i intensyfikować działania w kierunku modyfikowania oferty, przede wszystkim poszerzając asortyment bio czy eko. Skłaniać do takich działań będą przede wszystkim oczekiwania konsumentów i silna konkurencja w sektorze gospodarki żywnościowej. Działania, które mogą wesprzeć producentów i handel w dążeniu do GOZ i oferowaniu produktów bio czy eko są rozproszone w Polskim Ładzie. Sprzyjać działaniom na rzecz GOZ mogą pośrednio zapisy w filarze nazwanym "Dobry klimat dla firm". Chodzi o wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej w podatku CIT dla małych przedsiębiorstw, a w przypadku większych firm, wprowadzenie ulgi na automatyzację i robotyzację produkcji, a także ulgę na IPO, ułatwiającą zdobycie dodatkowego kapitału poprzez publiczną emisję akcji. Większe firmy mogą zyskać na pewności niezmienności opodatkowania w pierwszych latach inwestycji. Powinno to zachęcać firmy do inwestowania z poszanowaniem środowiska, pozwalającego budować wizerunek i pozycję przedsiębiorstwa na rynku w oparciu o działalność zrównoważoną środowiskowo.

Dzięki zmianom podatkowym powinni zyskać pracownicy handlu w postaci zwiększonych wynagrodzeń. A to powinno przyciągnąć do sektora handlu osoby z wyższymi kompetencjami, obejmującymi wiedzę i umiejętności m. in. w zakresie zachowania bezpieczeństwa żywności i wdrażania, a także popularyzowania działań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Tym bardziej, że Polski Ład ma być wielką inwestycją w człowieka.

W założeniach Polskiego Ładu zapisane jest wsparcie manufaktur spożywczych jako miejsc sprzedaży produktów dostarczonych bezpośrednio z gospodarstw rolnych.

Tak, Polskim Ładzie znalazł się zapis o sieci tzw. manufaktur spożywczych, który ma wspierać małych producentów oferujących produkty ekologiczne, przygotowane w oparciu o lokalne wysokiej jakości surowce, pochodzące bezpośrednio z gospodarstw rolnych. Pozytywnie trzeba ocenić propozycję uwolnienia rolniczego handlu detalicznego, poprzez możliwość sprzedaży wysyłkowej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), choć będzie to wyzwanie logistyczne i organizacyjne szczególnie w przypadku produktów wymagających zachowania ciągów chłodniczych.

Polski Ład wprowadza również system paszportyzacji żywności.

Z punktu widzenia GOZ, pozytywnie trzeba ocenić wprowadzenie paszportów polskiej żywności. Chodzi o zbudowanie cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności „od pola do stołu” i ochronę producentów rolnych dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmian w prawie, których celem jest powstrzymanie nieterminowych wypłat oraz braku realizacji zobowiązań finansowych. Umożliwi to mniejszym gospodarstwom rolnym zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw, dzięki rozwiązaniom potwierdzającym wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanej przez nich surowców i żywności. Pozwoli też ograniczyć fałszowanie żywności.

Ważnym postulatem jest zapowiedź spójnej polityki eksportowej. Jednak brak w tym obszarze konkretów dotyczących sektora żywnościowego, chociaż artykuły spożywcze mają znaczącą pozycję w polskim eksporcie. W 2020 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych osiągnęła 34 mld euro tj. o ponad 2 mld euro więcej niż w 2019 r. W tym kontekście szczególnie ważne powinno być zadbanie o obecność rozpoznawalnych polskich produktów za granicą i wzmacnianie wizerunku marki naszego kraju jako lidera w produkcji pełnowartościowej i bezpiecznej żywności.

Czy Polski Ład stawia na ochronę środowiska?

Czy w Polskim Ładzie można zauważyć zachęty ekonomiczne do bardziej aktywnego zaangażowania w prowadzenie racjonalnej polityki wykorzystania zasobów naturalnych?

Założenia przedstawione w Polskim Ładzie mające skłonić producentów żywności i sieci handlowe do bardziej aktywnego zaangażowania w prowadzenie racjonalnej polityki wykorzystania zasobów naturalnych m.in. poprzez odzysk ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych, montowanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków czy zeroemisyjny transport, np. powiększanie floty o elektryczne samochody dostawcze, powinny być poparte wsparciem ekonomicznym tych inwestycji. Bez tego zarówno polskie rolnictwo jak i przemysł spożywczy mogą być narażone na wysokie koszty wynikające z niespełnienia wymagań związanych z ochroną środowiska. Podejmowaniu ekologicznych inwestycji przez firmy spożywcze i handlu żywnością sprzyjać będą w pewnym zakresie założenia zwiększonego inwestowania w logistykę i łańcuchy dostaw. Wskazane byłoby przeznaczenie środków na inwestycje w nowoczesny handel hurtowy żywnością. Pozytywnie trzeba ocenić inwestycje w transport niskoemisyjny, choć nisko i zero emisyjność nie jest już opcją, a koniecznością i niezbędnym kierunkiem rozwoju wszystkich gałęzi gospodarki. Należy ją postrzegać w kategoriach szans rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej firm.

Polski Ład informuje też o wprowadzeniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemu kaucyjnego.

Szczególnie ważnym rozwiązaniem związanym z Gospodarką Obiegu Zamkniętego jest wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), który będzie sprzyjał wytwarzaniu produktów i opakowań przyjaznych środowisku. Jednym z narzędzi gospodarki obiegu zamkniętego będzie system kaucyjny. Obecnie ukazały się tylko założenia ustawy o systemie depozytowym. Wdrożenie ustawy będzie wymagało wypracowania współpracy pomiędzy handlem a producentami oraz stworzenia systemu zarządzania depozytem opakowań. Generalnie, producenci, w tym żywności, mają przed sobą wiele wyzwań, w szczególności w zakresie opakowań, które będą musiały nadawać się do ponownego użycia lub recyklingu.

Czego brakuje w Polskim Ładzie?

W Polskim Ładzie brakuje spójnej wizji sektora gospodarki żywnościowej, w której ważnym elementem powinny być powiązania między przetwórstwem a rolnictwem. Potrzebna jest „strategia od pola do stołu" w zakresie kompleksowego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i wypracowaniu mechanizmu reagowania na ewentualne kryzysy. Kwestia wody będzie prawdopodobnie krytycznym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo żywnościowe, a tym samym na przetwórstwo i handel i wdrażanie GOZ. Pojawiły się tylko założenia dotyczące zwiększania w Polsce do 2030 r. areału upraw ekologicznych do 25 proc. terenów rolniczych. Nie są znane instrumenty wsparcia, aby tak ambitne cele zostały osiągnięte. Zbyt mało uwagi zwrócono na obniżenie kosztów działalności gospodarczej czy deregulacji przepisów i uproszczeniu obciążeń administracyjnych, które są kluczowymi barierami rozwoju mikro i małych firm spożywczych i handlowych.