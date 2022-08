Czy Tarcza Antyinflacyjna zostanie przedłużona po Nowym Roku?

Autor: PAP

Data: 25-08-2022, 12:11

Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej po Nowym Roku będzie zależało od rozwoju sytuacji inflacyjnej - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Siennicy. Przypomniał, że kilka dni temu rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązywania Tarczy do końca tego roku.

Szef rządu pytany, czy zostaną przywrócone stawki 23 i 8 proc., przypomniał, że parę dni temu rząd przyjął projekt ustawy, który wydłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej (z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.), która ma chronić także portfele emerytów.

Wskazał, że rząd wdrażał Tarcze w różnych interwałach czasowych, zaczął w grudniu zeszłego roku obniżając akcyzę i VAT na energię elektryczną, na energie cieplną, później na nawozy, oraz na paliwa od 1 lutego z 23 proc. na 8 proc.

Zaznaczył, że to nie wszystkie obniżki. "Obniżyliśmy VAT na żywność do zera, po to, żeby można było taniej kupować produkty żywnościowe" - dodał.

Premier podkreślił, że Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania tych elementów Tarczy Antyinflacyjnej do końca tego roku.

Pytany, co po Nowym Roku, premier odpowiedział, że "to będzie zależało od rozwoju sytuacji inflacyjnej".

Wydłużenie działania tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. oznacza, że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Oznacza to, że podatek VAT na podstawowe produkty spożywcze będzie wynosić 0 proc. (obniżka z 5 proc., stawka podatku VAT na gaz ziemny będzie wynosić 0 proc. (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.). Zostanie utrzymana 5-proc. stawka VAT na energię elektryczną (obniżka z 23 proc.) oraz na ciepło systemowe (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.).

Z oceny skutków regulacji projektu, w którym przyjęto m.in. przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej wynika, że obniżka stawek VAT w ramach przedłużenia Tarczy Antyinflacyjnej do końca roku będzie skutkować ubytkiem dochodów budżetu w wysokości 4,8 mld zł.

Z kolei obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe, olej opałowy i energię elektryczną oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będzie wyłącznym kosztem budżetu państwa szacowanym na 498,3 mln zł.