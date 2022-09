Czy to koniec boomu na rynku surowców rolnych? Techniczna recesja



Autor: Credit Agricole

Data: 19-09-2022, 11:52

Oczekujemy, że dynamika PKB w Polsce obniży się w III kw. do 0,6% r/r wobec 6,5% w II kw., a IV kw. spadnie do 0,2%. Będzie to efektem silnego wyhamowania konsumpcji oraz inwestycji, a także dalszego spadku wkładu zapasów. Taka ścieżka wzrostu jest równoznaczna z tym, że Polska gospodarka w II kw. weszła w techniczną recesję, oznaczającą spadek odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu - informuje Credit Agricole.

Polska gospodarka w II kw. weszła w techniczną recesję; fot. shutterstock