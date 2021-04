Czy Uber będzie dostarczał marihuanę?

Egipt blokuje odpłynięcie kontenerowca Ever Given

CEO Ubera, Dara Khosrowshahi, wystąpił w programie "Tech Check" CNBC. Został tam zapytany, czy jeśli marihuana stanie się legalna na poziomie federalnym, to Uber zacznie ją dostarczać.

- Gdy droga dla konopi będzie czysta, gdy prawo federalne wejdzie w życie, absolutnie mamy zamiar przyjrzeć się tej opcji - powiedział Khosrowshahi. Dodał, że firma skupia się na produktach, które może dostarczać już teraz, jak jedzenie i alkohol.

Uber nie wyklucza więc udziału w dużym rynku konopnym, co wydaje się dość oczywistym ruchem. Nie zawsze jednak takim jest - niech przykładem będzie Google, które usuwało ze Sklepu Play aplikacje służące do dostawy marihuany. To nieco dziwne, gdy weźmiemy pod uwagę rodowód firmy. Dolina Krzemowa jest bowiem dość dobrze znana ze swojego związku z używkami.

