Czy ustawa o ROP będzie pomocna dla firm spożywczych?

Ustawa o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dla przemysłu żywnościowego. Jej kształt będzie miał realny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i ceny żywności - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 24-05-2021, 08:02

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej federacji Producentów Żywności, fot. PFPŻ

Konsultacje publiczne ustawy o ROP mogą rozpocząć się na przełomie maja i czerwca 2021 roku.

Wzrost opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa będzie minimum kilkunastokrotny - mówi Andrzej Gantner.

Wg założeń ustawy o ROP rola przedsiębiorców została sprowadzona wyłącznie do płacących opłaty wynikające ze stawek określonych przez ministerstwo, bez jakiejkolwiek możliwości wpływu na wykorzystanie tych środków oraz osiągane poziomy zbiórki i recyklingu opakowań - zauważa Gantner.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Wynika to z konieczności transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów w zakresie art. 8 i 8a, które dotyczą rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska tłumaczył w rozmowie z serwisem GOZ, że planowane zmiany w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta mają na celu wdrożenie nowych zasad określonych w tzw. pakiecie odpadowym, czyli znowelizowanych dyrektywach europejskich dotyczących odpadów. Oczekiwanym, podstawowym efektem jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez obywateli na rzecz odbioru odpadów komunalnych w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami.

- Aktualnie projekt ustawy znajduje się na etapie wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W następnym etapie zostanie uzgodniony wewnątrzresortowo, po czym zostanie udostępniony do konsultacji publicznych. Szacuje się, że konsultacje publiczne mogą rozpocząć się na przełomie maja i czerwca 2021 roku - mówił Michał Kurtyka.

Co sądzi o projekcie ustawy nt. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów Polska Federacja Producentów Żywności? Na ile założenia przedstawione w projekcie pomogą firmom w wywiązaniu się z nałożonych na nich nowych obowiązków wynikających z unijnych dyrektyw?

Dużo wyższe poziomy zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności w rozmowie z serwisem GOZ podkreśla, że dyrektywy unijne: Single-Use Plastic (termin wdrożenia dyrektywy do przepisów krajowych - 2021) oraz Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów (do 5 stycznia 2023) nakładają na producentów dużo wyższe niż dotychczas poziomy zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

- Nowe cele dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych dotyczą wszystkich rodzajów opakowań i wynoszą: tworzywa sztuczne: 50%, (2025 r.), a do roku 2030 łącznie: 55%, aluminium: 50% (2025 r.) oraz 60% w 2030, szkło: 70% (2025 r.) oraz 75% w 2030 i papier 75% (2025 r.) oraz 85% w 2030 r. Wszystkie odpady opakowaniowe muszą do 2025 r. zostać poddane recyklingowi w 65%, a w 2030 r. – w 70%. Zbiórka w celu recyklingu butelek z tworzyw sztucznych po napojach powinna osiągnąć poziom 77% do 2025 r. i 90% do 2029 roku - mówi Gantner.

- Z opublikowanych założeń do ustawy wynika, że producent będzie wnosił opłatę opakowaniową (daninę publiczną) od produktów w opakowaniach zbieranych w gospodarstwach domowych według stawek określonych przez Ministerstwo - założono średnio ok. 50 gr za 1 kg materiału opakowaniowego. Opłata ta - łącznie ok 1,5 miliarda zł w 2023 r. - zasili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z której 2% (ok. 30 milionów zł) przeznaczone zostanie na etaty w Instytucie Ochrony Środowiska i samym Ministerstwie - tłumaczy.

- Dodatkowo producent będzie wnosił do organizacji odpowiedzialności producentów opłatę wynagrodzeniową na pozostałe produkty w opakowaniach niezbierane z gospodarstw domowych. Minimalną wysokość tej opłaty określi Ministerstwo (w założeniach do ustawy opłata została obliczona na podstawie uśrednionych stawek opłat, które obowiązują na terenie Czech w 2019 r . w przeliczeniu na PLN/Mg (według średniego kursu EUR/PLN na 31.12.2018 - 4,3 zł), oraz przy założeniu, że wszyscy wprowadzający produkty w opakowaniach podpiszą umowę z organizacją ROP) - dodaje.

Wzrost opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa

Zdaniem Andrzeja Gantnera trudno dokładnie ocenić dokładny wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wynikających z rozwiązań zaproponowanych w założeniach do ustawy ROP, ale jedno jest pewne: wzrost opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa będzie minimum kilkunastokrotny.

- Jednak problem nie leży tylko w nominalnej wielkości kosztów, ale w fakcie, że zaproponowane mechanizmy nie dają żadnej możliwości ich zaplanowania, ale za to umożliwiają niczym nieograniczony ciągły ich wzrost - zauważa wiceprezes PFPŻ.

Tłumaczy, że regulatorem systemu ROP będzie Instytut Ochrony Środowiska. Organizacje odzysku opakowań zostaną przekształcone w organizacje odpowiedzialności producentów z wymaganiem kapitału w wysokości 5 mln zł (czyli dwa razy większym niż obecnie) i uzyskaniem licencji na działanie. Poziomy recyklingu odpadów zbieranych w gospodarstwach domowych zostaną centralnie przydzielone przez IOŚ organizacjom odpowiedzialności producentów proporcjonalnie do wnoszonych przez ich klientów opłat opakowaniowych. IOŚ wystawiać też będzie na wniosek recyklera Dokumenty Potwierdzające Recykling z tych odpadów opakowaniowych. Obecnie takie DPR-y wystawiane są przez recyklerów na wniosek firm odbierających odpady lub instalacji komunalnych. Jeśli organizacja odpowiedzialności producentów nie wykona poziomów recyklingu, zostanie obciążona opłatą produktową - tak, jak ma to miejsce obecnie.

Przedsiębiorcy nie będą mieć wpływu na system ROP?

- Koncepcja ustawy ROP, zaprezentowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska znacząco różni się od koncepcji producenckiego ROP proponowanego między innymi przez PFPŻ ZP, w którym zarówno wysokość opłat jak i efektywność sytemu byłyby ze sobą powiązane i całkowicie transparentne. Oznaczałoby to faktyczne wzięcie odpowiedzialności producentów za osiągnięcie zakładanych w dyrektywach unijnych poziomów zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. W zaprezentowanej przez MKiŚ koncepcji takiego powiązania niestety nie ma - zauważa Gantner.

- Rola przedsiębiorców została sprowadzona wyłącznie do płacących opłaty wynikające ze stawek określonych przez ministerstwo, bez jakiejkolwiek możliwości wpływu na wykorzystanie tych środków oraz osiągane poziomy zbiórki i recyklingu opakowań. W przypadku nie osiągnięcia zakładanych poziomów przedsiębiorcy będą musieli zapłacić karne opłaty produktowe, mimo, że nie oni będą odpowiedzialni za powstałe niedobory - podkreśla.

- Z założeń nie wynika również, w jaki sposób będzie realizowana zapisana w dyrektywie unijnej zasada kosztu netto, czyli w jaki sposób koszty ponoszone przez producentów (opłaty wnoszone do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) zostaną pomniejszone o przychody uzyskane przez Gminy ze sprzedaży zebranych opakowań do recyklingu i jak do tego mechanizmu ma się 2% danina na koszty administracyjne - dodaje.

ROP: pełna transparentność kosztów i przychodów

- Projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany, ale na podstawie założeń można już sformułować postulaty, jakie powinny zostać spełnione w ustawie, żeby nowy system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie był tylko kolejnym bardzo wysokim podatkiem bez żadnych gwarancji realizacji celów środowiskowych - mówi wiceprezes PFPŻ.

Jego zdaniem ustawa powinna gwarantować, że środki pochodzące od wprowadzających wyroby w opakowaniach przeznaczone zostaną wyłącznie na zadania określone w przepisach znowelizowanej dyrektywy w sprawie odpadów. Dodatkowo powinna być zapewniona pełna transparentność kosztów i przychodów w systemie poprzez zobowiązanie podmiotów gospodarujących odpadami oraz samorządów do szczegółowej sprawozdawczości dotyczącej zbiórki odpadów oraz ich dalszego przetwarzania (przygotowania do recyklingu) oraz konieczność uwzględniania głosu przedsiębiorców przy ustalaniu wysokości opłat poprzez ustanowienia przewidzianego w dyrektywie instytucjonalnego dialogu interesariuszy (uczestników rynku) jako narzędzia monitorującego i analizującego funkcjonowanie systemu ROP.

- Ustawa powinna również zawierać zakaz subsydiowania kosztów między frakcjami – każdy materiał powinien być rozliczony zgodnie z kosztami jego zbiórki oraz przychodami ze sprzedaży do recyklingu. Niedopuszczalne powinno być subsydiowanie opłatami opakowaniowymi kosztów zbiórki odpadów komunalnych i bio - mówi Andrzej Gantner.

- W zakresie eko-modulacji należy wprowadzić czytelne zasady zgodne z kryteriami określonymi w dyrektywie i wytycznymi Komisji Europejskiej. Ustawa powinna tworzyć jak najlepsze warunki finansowe dla działań przedsiębiorców w tym zakresie - dodaje.

ROP: Jakie warunki brzegowe?

Andrzej Gantner zauważa, że ustawa o ROP powinna być integralną częścią systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi tak, aby nie doprowadzić do obciążania tego samego opakowania wielokrotną opłatą wynikającą z różnych ustaw.

- W szczególności powinna zawierać mechanizm kompensacji kosztów, co oznacza wyłączenie z obciążeń przewidzianych dla odpadów zanieczyszczających tereny publiczne tych wszystkich odpadów, które są zbierane w systemie pojemnikowym lub w inny sposób poza tym systemem. W przypadku powstania systemu depozytowego, obciążenia dla wprowadzających opakowania objęte tym systemem muszą zostać ograniczone wyłącznie do ilości odpadów, które pozostaną w systemie zbiórki pojemnikowej. W przypadku braku powyższych zapisów obciążanie wielokrotnymi opłatami tych samych opakowań, nie wynikających z realnych kosztów zbiórki i przygotowania do recyklingu doprowadzi do nieuzasadnionego wzrostu cen, obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz rozwoju szarej strefy poprzez między innymi napływ tańszych produktów z zagranicy, zaniżanie w raportach ilości wprowadzanych na rynek opakowań - tłumaczy.

- Odnośnie organizacji Odpowiedzialności Producentów niezbędne jest zapewnienie im możliwości pełnej realizacji obowiązku recyklingu, co jest zgodne z przewidzianym w prawie UE utrzymaniem kolektywnej formy realizacji tego obowiązku. Dodatkowo organizacje te powinny działać w formule non-for-profit oraz posiadać status posiadaczy odpadów w celu zapewnienia ich własności przez cały cykl zbiórki i dalszego zagospodarowania. Biorąc pod uwagę pozytywne efekty funkcjonowania dobrowolnych porozumień jako formy realizacji obowiązku dla wybranych frakcji odpadów opakowaniowych, ustawa powinna uwzględniać ich dalsze działanie - tłumaczy.

- Wymienione powyżej postulaty wynikające z analizy założeń do ustawy ROP należy traktować jako warunki brzegowe, które powinny być spełnione, aby nowy system ROP w Polsce prowadził do realizacji rzeczywistych, a nie fikcyjnych poziomów zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, przy jednoczesnym zachowaniu jego transparentności i racjonalności ekonomicznej. Bardzo ważne jest, aby znacząca podwyżka kosztów, jaka czeka przemysł spożywczy, nie była tylko kolejnym podnoszonym co roku podatkiem, a faktycznym sposobem na realizację założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego i wspierała przedsiębiorców w jak najlepszym wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z unijnych dyrektyw przy jednoczesnej gwarancji dostępu do niezbędnych przy produkcji nowych opakowań surowców wtórnych - podsumowuje Andrzej Gantner.